مواصفات وسعر هاتف Vivo X Fold المرتقب

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صورة الخبر: Vivo X Fold
Vivo X Fold

ينطلق حدث Vivo غداً لكشف النقاب عن هاتف Vivo X Fold، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Vivo X Fold يأتي باثنان من المستشعرات المميزة بالموجات الفوق صوتية والمدمجة في الشاشة.

كما جاءت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد من MySmartPrice لتقدم تفاصيل أوضح حول تصميم الهاتف الذي ينطلق باللون الرمادي وأيضاً اللون الأزرق.

أيضاً أوضحت تسريبات مصورة نشرت عبر”WHY LAB” سعر الهاتف الذي يبدأ من 1886 دولار عند الإنطلاق الرسمي للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الهاتف لاحقاً إلى 2044 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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