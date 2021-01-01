مواصفات وسعر هاتف Vivo X Fold المرتقب

ينطلق حدث Vivo غداً لكشف النقاب عن هاتف Vivo X Fold، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.
أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Vivo X Fold يأتي باثنان من المستشعرات المميزة بالموجات الفوق صوتية والمدمجة في الشاشة.
كما جاءت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد من MySmartPrice لتقدم تفاصيل أوضح حول تصميم الهاتف الذي ينطلق باللون الرمادي وأيضاً اللون الأزرق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!