بكاميرات مميزة هونر تنافس آيفون بهاتف 5G

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتفها الشهيرة (Play)، والتي تتضمن مواصفات هاتفها الجديد "Play 6T Pro" إمكانيات قوية والذي سيكون من بين أقوى المنافسين من الهواتف العاملة بشبكات 5G بأسعار جذابة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف هونر Play 6T Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810 5G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
سعر ومواصفات هاتف هونر Play 6T Pro
ويمتاز هاتف هونر Play 6T Pro، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة، دقة عرضها 2388 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل سطوعها يبلغ 391 شمعة في المتر المربع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!