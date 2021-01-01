دعاوى قضائية ضد شركة سامسونج بسبب أداء Galaxy S22



Galaxy S22 Galaxy S22

اشتكى عدد من مستخدمي هاتف سامسونج Galaxy S22، من بطء التطبيقات التي تحتاج إلى معالجة قوية، وقاموا برفع دعوى قضائية على الشركة.



وبحسب ما أعلنه موقع ndianexpress، المتخصص فى أخبار التقنية، فإن المستهلكين اشتكوا، ورفعوا دعوى قضائية جماعية، بشأن إعلان الشركة عن هاتفها الذي وصفته بأنه أقوى هاتف ذكي، ولكن مع تفاصيل قليلة حول برنامج إدارة الأداء، اكتشفوا أنه بطيء بشكل كبير عند استخدام التطبيقات التي تتطلب تكثيف عمل المعالج.



بدء التحقيق مع أكبر بائع للهواتف في العالم

وتعتبر هذه هي الشكاوى التي دفعت لجنة التجارة العادلة الكورية، خلال الشهر الماضي، لبدء التحقيق مع أكبر بائع للهواتف في العالم، حيث يمثل هذا الجدل ضربة لسمعة Samsung للهواتف المتطورة - وربما المالية - كما سيحاول تعويض عامين من المبيعات المتميزة التي فاتتها تقديرات المحللين وسينعكس الانخفاض على حصتها في السوق.

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وقال المحلل «لي سونغ وو»، في شركة «يوجين انفستمنت آند سيكيوريتيز»: «سيكون الخلاف حتمًا ضربة كبيرة لمصداقية سامسونج»، مشيرًا إلى أن خدمة تحسين الألعاب (GOS) من سامسونج تُعد جوهر الشكاوى التي تدير أداء الجهاز أثناء اللعب لمنع ارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على عمر البطارية، وطرحت الشركة المصنعة للبرنامج في عام 2016، قبل أشهر فقط من سحبها لهاتف Galaxy Note 7 المميز بعد سلسلة من حرائق البطارية.إبطاء الجهاز بنسبة وصلت إلى 46%وتسببت خدمة تحسين الألعاب (GOS) من سامسونج في إبطاء الجهاز بنسبة وصلت إلى 46%، أثناء اللعب وأيضًا أثناء استخدام التطبيقات الأخرى كثيفة الاستخدام للمعالج، بالإضافة إلى نقص التفاصيل حول البرنامج في المواد التسويقية، وعدم القدرة على تعطيله، مما أشعل النار على وسائل التواصل الاجتماعي.من جانبها قالت شركة Samsung إنها أصدرت تحديثًا للسماح للمستخدمين بتعطيل البرنامج دون أي خطر على السلامة، وقالت أيضًا إنها ستواصل الاستثمار للابتكار في كل من الأجهزة والبرامج.تخفيض الأسعارقالت سامسونج إن سلسلة S22 حققت مبيعات بلغت مليون هاتف في كوريا الجنوبية في غضون ستة أسابيع من إصدارها، ووصلت إلى هذا الرقم أسرع بأسبوعين من سابقتها: «كان لتقليل الأداء المتعمد بالتأكيد تأثير سلبي، ولكن تأثيره الفعلي على مبيعات Samsung يبدو محدودًا».الهاتف يفتقر إلى مكون تبريد يسمى غرفة البخارقال المراجعون إن تفكيك جهاز S22 الأقل سعرًا أظهر أن الهاتف يفتقر إلى مكون تبريد يسمى غرفة البخار، مما يعني زيادة الاعتماد على البرامج لإدارة ارتفاع درجة الحرارة، وقال المحللون إن الميل نحو الحلول البرمجية ينبع من سياسة متجددة لخفض التكاليف - وهي استراتيجية قالوا إنها تضعف سمعة الابتكار على أساس قوة الأجهزة، مشيرين إلى أن شركة Samsung تركز كثيرًا على خفض التكاليف، مما أدى إلى هذه الحالة المؤسفة.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Samsung Electronics، هان جونغ هي، في الاجتماع السنوي للمساهمين الشهر الماضي، إنه لن يضر بالجودة لخفض النفقات، وسيواصل تقديم المنتجات التي تعطي أولوية قصوى لتجربة المنتج من الدرجة الأولى والجودة.1885 مستهلكًا رفعوا دعوى قضائية جماعية بحجة أن تسويق Samsung يضخم أداء S22.لم يقتنع ما لا يقل عن 1885 مستهلكًا، بعد أن رفعوا دعوى قضائية جماعية بحجة أن تسويق Samsung يضخم أداء S22، وقال كيم هون تشان، المحامي الذي يمثل المستهلكين، إن حوالي 1500 شخص انضموا لرفع دعوى قضائية من الدرجة الثانية.