سعر ومواصفات هاتف m53 5g.. أحدث إصدارات سامسونج



m53 5g m53 5g

تصدر سعر ومواصفات هاتف m53 5g، الكلمات البحث الأكثر تداولا في الساعات الماضية على موقع «جوجل» الشهير؛ رغبة في اقتناء الهاتف الجديد، بعد إعلان شركة سامسونج عن الهاتف، يوم 7 أبريل الجاري، من أجل التعرف على كل إمكاناته، خاصة أنه سيتم تداوله في الأسواق بالشهر الجاري.



ونظرًا لرغبة العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في معرفة الإمكانات التي يمتلكها الهاتف المحمول، نقدم خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن سعر ومواصفات هاتف m53 5g.



سعر ومواصفات هاتف m53 5g

وعن سعر ومواصفات هاتف m53 5g، كشفت الشركة عن الهاتف مطلع الشهر الجاري في انتظار طرحه في الأسواق، بحسب موقع «gsmarena» التقني، إذ يعتبر أحد أحدث المنتجات التي تداولتها الشركة في الأسواق العالمية، بينها مصر، ما جعل الجميع يهتم بها.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات m53 5gوتوجد العديد من المميزات، التي يتمتع بها الهاتف الجديد، الذي يعمل بشريحتين بحجم «نانو»، بوحدة معالجة مركزية للهاتف ثمانية النواة «2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55».ويحتوي الهاتف الجديد على ذاكرة داخلية تقدر بنحو 128 جيجا، وذاكرة عشوائية «Ram» بحجم 6 جيجا، حيث يمتلك الهاتف كاميرا رباعية بدقة 108 ميجا بيكسل للأولى، و8 ميجا بيكسل للثانية و2 ميجا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة، ومزودة بخاصية «LED فلاش» وبانوراما.ويعمل هاتف m53 5g بخاصية أندرويد 12، وشاشة بحجم 6.7 بوصة، ومميزات إضافية أخرى تتمثل في خدمة الإنترنت اللاسلكية «Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot»، وبلوتوث من نوع «5.2, A2DP, LE»، وUSB بنوعية «C 2.0».سعر m53 5gويبلغ سعر هاتف m53 5g، نحو قرابة 24.9 ألف روبية هندية، أي ما يعادل قرابة 6 آلاف جنيه مصري، ويتميز بالعديد من الإمكانات المذهلة من بينها بطارية غير قابلة للإزالة 5000 أمبير.