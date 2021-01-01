أسعار و مواصفات هاتف Realme 9 4G



Realme 9 4G Realme 9 4G

في شهر مارس الماضي، أعلنت شركة ريلمي، عن سلسلة Realme 9، بدعم شبكات الجيل الخامس، والآن أعلنت الشركة، عن إصدار رخيص، يدعم 4G فقط، ويسمى Realme 9 4G، كما أنه، يأتي مع، مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، شاشة جيدة للغاية، بمعدل تحديث عال، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 108 ميجا بكسل، وشحن سريع، بقوة 33 واط، وهو أعلى، من باقي هواتف السلسلة، بخلاف الهاتف، Realme 9 Pro Plus، الذي يدعم، شحنا سريعا، بقوة 60 واط، بالإضافة إلى، واجهة Realme UI 3.0، التي تستند على، نظام أندوريد 11, وغيرها من، المواصفات الجيدة، التي سنتعرف عليها الآن، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف Realme 9 4G.



المواصفات الكاملة للهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت ريلمي، عن هذا الهاتف الجديد، يوم 7 أبريل، وستقوم بطرحه للبيع، في جميع دول العالم، يوم 12 أبريل.



الشبكة: الهاتف Realme 9 4G، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، (يسمح بتركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM)، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac).

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الهاتف Realme 9 4Gأبعاد الهاتف: هذا الهاتف، يصل بارتفاع، يبلغ 160.2 ملم، وبعرض يبلغ 73.3 ملم، وبسمك نحيف، يبلغ 8 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى، 178 جراما.الشاشة: الإصدار الذي يدعم، شبكات الجيل الرابع 4G، من الهاتف Realme 9، مصمم حول شاشة، Super AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 5، وتدعم معدل سطوع، يبلغ 1000 شمعة، في البوصة.الكاميرات الخلفية: الكاميرا الرئيسية، لهذا الهاتف، تأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم Dual Pixel PDAF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، علما بأن، الهاتف Realme 9 4G، يدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ويدعم أيضا، التقاط صور، بخاصية HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: هاتف ريلمي الجديد، يصل مع، كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وتدعم خاصية HDR، وpanorama، كما أنها، تدعم تصوير الفيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية، التي تصل إلى، 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.المعالج: الهاتف Realme 9 4G، يصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، المبني على تقنية تصنيع، بدقة 6 نانومتر، والذي يحتوي على، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، بجانب 4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، وهذا الهاتف، يصل كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610.البطارية: بطارية هذا الهاتف الجديد، تأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الذي يعمل به، هاتف Realme 9 4G، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي Realme UI 3.0.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.مميزات الهاتف Realme 9 4Gيصل بأحد أبرز، المعالجات التي تدعم شبكات، اتصال الجيل الرابع 4G، مما يعد، بأداء ممتاز للغاية، في هذه الفئة السعرية، حيث يمكنه، تشغيل ألعاب، مثل ببجي، بمعدل فريمات يصل إلى، 90 فريما، أو إجراء المهام الثقيلة، بدون ملاحظة سخونة.جودة الشاشة، مناسبة جدا، مع هاتف بهذا السعر، ومعدل التحديث جيد، ويبلغ 90 هرتز، وهو نفس، معدل التحديث، المدعوم مع هاتف، Realme 9 5G، ولكن معدل أخذ العينات باللمس، أكبر ويبلغ، 360 هرتز، ومع كل ذلك، يوجد زجاج حماية، على الشاشة.لا توجد هواتف منافسة، تضم مستشعر ISOCELL HM6، بدقة 108 ميجا بكسل، وهذا يعني، أن Realme 9 4G، سيقدم تجربة تصوير، غير مسبوقة، في أي هاتف، بسعر أقل من، 225 دولارا، مع العلم بأن، المستشعر يتميز بتقنية، NonaPixel Plus، المحسنة من 9، إلى 1 بكسل، ويتميز بالعديد من، خصائص التصوير الحديثة.على الرغم من، أن الهاتف، لا يحتوي على، كاميرا تصوير مقربة، إلا أن، المستشعر الرئيسي، يوفر تقريبا رقميا، يصل إلى 3x، وتقريبا بصريا، يصل إلى 10x.الذاكرة العشوائية، كبيرة جدا، وأكبر من، الموجودة، في الإصدار الذي، يدعم 5G، حيث تصل إلى، 8 جيجا رام، ويمكن زيادتها، بمقدار 5 جيجا رام إضافية، بفضل إحدى الخصائص، التي توفرها، واجهة المستخدم، الأحدث من ريلمي، ونظام التشغيل، الأحدث من جوجل.مستشعر الكاميرا الأمامية، ضخم ومن الصعب، العثور عليه، في أي هاتف منافس، كما أن، دقته جيدة، في هذه الفئة السعرية، وتدعم خاصية panorama، وHDR.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، ومن خلال هذا المستشعر، سيتمكن المستخدم، من فتح قفل الهاتف، أو قياس معدل ضربات قلبك، كما أنه، يدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.يحتوي على، منفذ مخصص، لاحتواء كارت ميموري، MicroSD، وهذا يعني، أن الهاتف، Realme 9 4G، يدعم تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت.يتوفر مع، بطارية ضخمة، تعمل لفترة طويلة، من الاستخدام، ويمكن شحنها بالكامل، في 75 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 33 واط.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، الراديو FM، وإصدار Bluetooth 5.1، وإصدار GPS, GLONASS, GALILEO.عيوب الجوالجودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرات الخلفية، والأمامية، ضعيفة جدا، وكنا نطمح أن، تدعم تسجيل فيديو، بجودة 4K، بدلا من، FHD+، مثل بعض الهواتف المنافسة.الهاتف Realme 9 4G، لا يدعم، خاصية NFC،البطارية لا تدعم، شحنا لاسلكيا، أو شحنا عكسيا، وذلك بالرغم من، وجود هواتف منافسة، تدعم الشحن العكسي.نوع الذاكرة الداخلية، ضعيف وسعتها، أقل من المتوقع، حيث تأتي، من فئة، UFS 2.1، بسعة 128 جيجا بايت، ولكن يمكن زيادة المساحة التخزينية، من خلال تركيب، كارت ميموري.سعر الهاتف Realme 9 4Gيبدأ سعر الهاتف Realme 9 4G، من 210 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 225 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.