عرض تشويقى لأودي Urbansphere الاختبارية المستقبلية



أودي Urbansphere أودي Urbansphere

تستعد أودل لتدشين سيارتها الثالثة لرؤية الشركة المستقبلية، Urbansphere، وهي سيارة مصممة لغرض السفر الحضري المستقبلي.



ستصل السيارة خلال أيام، وستأتي بأبواب مقصيّة ومقصورة رحبة وفاخرة كما يوحي تصميم المقاعد والإضاءة في الصورة التشويقية، قالت أودي سابقاً في الإعلان الأول للسيارة “مساحة خاصة في البيئات الحضرية، رقمية واجتماعية وتشاركية ومتمحورة حولك تماماً”.



عند وصولها ستكمل Urbansphere مجموعة أودي Grandsphere وشقيقتها Skysphere، ويعتقد أن السيارات الثلاثة ستشكل مستقبل سيارات أودي وتقنياتها.