هل تطوير بورش سيارة آبل؟

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

التقى الرؤساء التنفيذيون من بورش مع نظرائهم من شركة آبل أواخر 2021 لمناقشة المشارع المحتملة بين الشركتين.

وفقاً لتقرير أمريكي قال الرئيس التنفيذي لبورش أوليفر بلوم في مؤتمر داخلي “لدينا بالفعل أبل كاربلاي، وسوف نتوسع في ذلك”. ووضح بلوم أن بورش وأبل كانتا “على نفس الموجة”، ولكنه قال أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي قرارات بشأن المشاريع المستقبلية.

لم يشر مؤتمر بورش إلى ماهية المشاريع التي قد تعمل عليها الشركان، ربما تكون نوعاً من التقنية داخل السيارات، أو، وهو الأهم، قد تكون الشركان تبحثان في العمل على إنتاج سيارة أبل بشكل مشترك حيث تتميز الهندسة العبقرية من بورش مع التقنيات المبدعة من أبل.

بشكل ما، تتشابه شركة بورش وشركة أبل من نواحٍ كثيرة، كلاهما علامة تجارية قوية وجذابة وطموحة، وتتلقى منتجاتهم نجاحاً مستمراً حتى حينما يكون السوق راكداً.

كانت خطة أبل تقتضي إنتاج سيارتها في 2025، وإذا كان العمل مع بورش جارياً فربما تتمكن من تحقيق ذلك.

المصدر: سعودى شفت

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