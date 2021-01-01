تعرف على سمارت 1 الكهربائية لمستقبل جديد

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سمارت 1 الكهربائية

كشفت سمارت أخيراً عن سيارتها الجديدة والتي سترسم مستقبل الشركة في عالم السيارات الكهربائية، سمارت 1.

تنافس سمارت 1 سيارات مثل فولكس واجن ID.3، وبحسب الرئيس التنفيذي لسمارت فإن السيارة ستكون “نواة الأشياء القادمة”، وتأتي السيارة أيضاُ كأول منتج على أساس قاعدة عجلات جيلي التي تملّكت 50% من علامة سمارت إلى جانب مجموعة مرسيدس.

يتميز التصميم الخارجي لسمارت 1 بخطوط منحنية وتفاصيل فاخرة، ويظهر تميز السيارة في الواجهة الأمامية التي حصلت على شريط نحيل من إضاءة LED يصل بين المصابيح الأمامية، وفي الداخل حصلت السيارة على كونسول فاخر بتصميم بسيط وأسلوب يشبه سيارات مرسيدس الفاخرة، يحصل السائقون على نظام ترفيهي بشاشة 12.8 إنش وبروجيكتور أمامي بقياس 10 إنش، وأخيراً لوحة عدادات رقمية عريضة قياس 9.2 إنش. وتوفر السيارة تقنيات أمان متقدمة تشمل مثبت السرعة المتكيف، ونظام مراقبة النقاط العمياء ومصابيح أمامية متكيفة.

ستحمل السيارة محرك واحد للمحور الخلفي ينتج 264 حصان و343 نيوتن-متر، وستوفر حزمة بطارية كافية لقطع مسافة 440 كيلومتراً بالشحنة الواحدة. ورغم أن سمارت لم تعلن عن أسعار سمارت 1 إلا أنها أكدت إنتاجها هذا العام، وبدء عمليات التوصيل للعملاء في 2023.

المصدر: سعودى شفت

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