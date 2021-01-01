قريبًا هيونداي تعلن عن إطلاق Ioniq 6 الكهربائية

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صورة الخبر: Ioniq 6
Ioniq 6

أكد سانج لوب لي رئيس تصميمات هيونداي ، أن الشركة جاهزة عن إطلاق Ioniq 6 ، ثاني سيارة كهربائية مخصصة للعلامة التجارية ، سيتم الكشف عنها في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن تصميم الصالون ، الذي تم عرضه مسبقًا في مفهوم Hyundai Prophecy ، قد تم توقيعه أيضًا ، بعد التقارير التي صدرت أواخر العام الماضي عن طلب إعادة تصميم النموذج.

وقال عن السيارة: “إن Ioniq 6 في روح النبوة. تصبح السيارة أطول بسبب منصة لوح التزلج. ويزيد التصميم من المساحة الداخلية. هناك أيضًا الكثير من التحسينات الديناميكية الهوائية على السيارة. لقد تم القيام به لفترة طويلة “.

جدير بالذكر أنه قد تم تأجيل إطلاق Ioniq 6 إلى منتصف عام 2022 للسماح بإطالة الجسم بمقدار 20 ملم ، وإعادة تصفيف المصدات والأضواء وزيادة حجم البطارية من 72.6 كيلو واط في الساعة إلى 77.4 كيلو واط في الساعة.

المصدر: Nile Motors

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