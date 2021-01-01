زياده جديده على سيارة رينو لوجان موديل 2022 تصل الى 25 ألف جنيه



رينو لوجان موديل 2022 رينو لوجان موديل 2022

أعلنت شركة «EIM» الوكيل الرسمي، للعلامة التجارية رينو فى مصر، ارتفاع أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022 بزيادة قدرها 25 ألف جنيه.



أسعار رينو لوجان 2022

وجاءت الفئة الأولى من السيارة رينو لوجان 2022 بسعر 250 ألف جنيه بدلاً من 225 ألف جنيه ، وقدرت الفئة الثانية بسعر 260 ألف جنيه بدلاً من 235 جنيه.



وبلغت أسعار الفئة الثالثة 270 ألف جنيه بدلاً من 245 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الرابعة من السيارة رينو لوجان 2022 إلى 280 ألف جنيه بدلاً من 255 ألف جنيه.

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مواصفات رينو لوجان 2022وتأتى رينو لوجان بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، بقوة 90 حصان، مع عزم دوران 128 نيوتن متر،ويمكن لها التسارع من السرعة الصفرية إلى 100 كيلو متر فى 12 ثوان فقط، ويمكن لها أن تصل لسرعتها القصوى فى 190 كيلو متر فى الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتعمل بالدفع الأمامي.وتضم السيارة في الفئة الأولى مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP”.وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط مقاس 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.