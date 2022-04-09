أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم السبت 10-4-2021



أسعار العملات أسعار العملات



استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المصرية داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصية وشركات الصرافة العاملة في مصر، في بداية تداولات اليوم السبت 10 إبريل 2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، في البنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية.



سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم، بحسب المعلن من البنك المركزي، عند مستوى 15.65 للشراء و15.78 للبيع، وبلغ أدنى سعر داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية؛ البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع.



سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، 18.59 جنيه للشراء و18.75 للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، وعلي مستوى أدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية داخل السوق المصرية، سجلت 18.54 جنيه للشراء و18.73 للبيع، داخل فروع بنك الاسكندرية.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةكما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بشكل نسبي بالسوق المحلية، مقارنة بأسعار اول أمس، وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، ليصل عند 21.54 جنيه للشراء و21.72 للبيع.ويتيح بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية، أدنى سعر للعملة البريطانية داخل السوق المحلية، عند 21.38 جنيه للشراء و21.64 للبيع،فيما سجل الجنيه الاسترليني أعلى سعر شراء داخل فروع البنك المصري لتنمية الصادرات، عند 21.62 جنيه.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةحافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري، بحسب متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء و4.21 للبيع.ويعرض المصرف المتحد أدنى سعر لعملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء داخل السوق المصرية، عند 4.04 جنيه.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبين تقرير المال أسعار العملات الأجنبية والعربية، بختام التداولات، أعلى سعر للعملة الاماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 للبيعوعلى صعيد المستوى الأدنى للعملة الإماراتية في السوق المحلية، أمام نظيرتها المصرية، يقدم المصرف المتحد سعر صرف الدرهم عند 4.18 جنيه للشراء و4.29 للبيع.