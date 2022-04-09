أداءً إيجابيا ومواصلة المكاسب لسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع..

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شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداء إيجابيا خلال الأسبوع ليواصل مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل ارتفاع 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة، مقارنة بالأسبوع السابق.



وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعا نسبته 1.71%، خلال الأسبوع المنتهي في 7 أبريل 2022، بمكاسب بلغت 223.58 نقطة، صعد بها إلى مستوى 13,313.98 نقطة.



وارتفع رأس المال السوقي 36.58 مليار ريال، خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى نحو 12 تريليون ريال، مقابل 11.963 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

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وشهد السوق الموازي أداء سلبيا خلال الأسبوع، ليهبط مؤشر (نمو حد أعلى) نحو 2.85%، بخسائر بلغت 713.7 نقطة، هبط بها إلى مستوى 24,296.31 نقطة.وسجل 12 قطاعا مكاسب أسبوعية، بصدارة قطاع الاتصالات الذي صعد 4.46%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.81%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 1.91%.وجاءت بقية القطاعات باللون الأحمر، وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل الخسائر بعد هبوطه 2.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة تراجع 2.27%، وهبط قطاع الطاقة 0.51%.وعلى مستوى أداء الأسهم، سجل سهم "أماك" أعلى المكاسب بعد ارتفاعه 23.81%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "أمانة للتأمين" الذي هبط 12.54%.وتصدر "أماك" الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 3.68 مليار ريال، وسجل "دار الأركان" أعلى الكميات بـ64.68 مليون سهم.وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع إلى 51.17 مليار ريال، مقابل 45.76 مليار ريال للأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 11.8%، ليصل متوسط القيم إلى 10.2 مليار ريال لكل جلسة.وفي المقابل، هبط كميات التداول بنسبة 7.8% لتصل إلى 983.5 مليون سهم، مقابل 1.07 مليار سهم تم التداول عليها بالأسبوع الماضي، ليتراجع متوسط الكميات إلى 196.7 مليون سهم للجلسة الواحدة.وتراجعت قيم التداول بالموازي إلى نحو 189.58 مليون ريال مقابل نحو 290 مليون ريال للأسبوع السابق، بعد هبوط كمية التداول إلى 2.07 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.5 مليون سهم في الأسبوع الماضي