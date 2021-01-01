(بالفيديو) خبيرة طاقة: أشياء تفعلها يوميا تجلب الفقر.. منها هز القدمين خلال الجلوس

عندما يشعر الإنسان بضيق الزرق عادة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى للدعاء وطلب المال الوفير، فيما يشعر البعض بالحسرة عندما لا يوفقون في مقابلات العمل ووقتها يبحثون عن بعض الأسباب خاصة إذا اعتقدوا أنهم فعلوا ما عليهم، وفي إطار ذلك زعمت الدكتور مها العطار، خبيرة طاقة المكان، أن هناك بعض الأفعال التي تجلب الفقر ويفعلها الإنسان دون وعي.
التنهيدة من بين الأمور التي تجلب الفقر
وأوضحت خبيرة طاقة المكان، في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أن تلك الأفعال ربما تكون سببا في ضياع المال وفقدان الثروة وجلب الفقر، مشيرة إلى أن البعض لا يدرك عدم اكتمال بعض أمورهم أو الإخفاق في الحصول على وظيفة معينة بسبب ممارسات بسيطة يعتمد عليه دون أن معرفة تأثيرها.
وأول الأشياء التي تجلب الفقر، بحسب «العطار»، التنهيدة، حيث ترى أن الهواء الخارج والمعبر عن حالة الغضب يكون محملا بالطاقة السلبية مما يؤثر على هالة وطاقة الإنسان، متابعة: «حالتك مش زي الأول كل الطاقة السلبية خرجتها بمجرد بس ما طلعت كل الهوا ده».
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