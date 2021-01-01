غلق مصنع فيريرو فى بلجيكا بعد ارتباط شوكولاتة كيندر بتسمم سالمونيلا – بيضة كندر



كندر كندر

أمرت السلطات الصحية في بلجيكا يوم الجمعة 8 ابريل بإغلاق مصنع فيريرو الايطالي في الاراضي البلجيكية بعد تحقيقات ربطت بين شوكولاتة كندر التي تنتجها بعشرات الحالات من التسمم بميكروب سالمونيلا.



أعلنت شركة فيريرو التي استرجعت العديد من شحنات شوكولاتة كيندر من نوع بيضة كندر وغيرها من الانواع من أرفف العرض في اسواق اسبانبا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية أنها أيضا سحبت المنتجات التي تم انتاجها في موقع ارلون البلجيكي.



لم تربط الشركة بشكل واضح بين سحب منتجاتها وحالات تسمم سالمونيلا.

قد يعجبك أيضا...

لكن الهيئة البلجيكية لسلامة المنتجات الغذائية قالت أن هناك علاقة مؤكدة بين أكثر من 100 حالة من تسمم سالمونيلا خلال الاسابيع الماضية وبين منتجات شركة فيريرو في جنوب بلجيكا.تسمم سالمونيلا هو نوع من التسمم الغذائي الذي يسبب اعراض الاسهال وارتفاع درجة الحرارة وآلام البطن بعد تناول الغذاء الملوث بالميكروب ب 6 ساعات إلى 6 أيام في الغالب.تمثل منتجات موقع ارلون البلجيكي 7% من اجمالي منتجات شركة فيريرو للشوكولاتة عالميا.وقالت الوكالة البلجيكية أن قرار إيقاف المصنع وإغلاقه جاء بعد التأكد من أن المعلومات التي قدمتها مصانع فيريرو ناقصة.وسوف لن يتم رفع القرار بالإغلاق إلا إذا قدمت الشركة ما يؤكد سلامة خطوات تصنيع منتجاتها الغذائية.ناشدت الوكالة البلجيكية المستهلكين بعدم تناول المنتجات التي تم سحبها وذلك يتضمن كندر سيربرايز وبيضة كندر وكيندر شوكوبونز.وفي استجابة من شركة فيريرو للشوكولاتة قالت أن هناك مشاكل تقنية تسببت في عدم القدرة على مشاركة المعلومات التي طالبت بها الوكالات الصحية في وقت مناسب.وقد وصف المتحدث باسم الشركة اجراءات سحب منتجاتها من الاسواق بأنه إجراء احترازي، وأضافت أنه لم يتم رصد ميكروب سالمونيلا في أي من منتجاتها.