هل يؤثر تناول الشاي على صحة مرضى السكري ؟



مرضى السكري مرضى السكري

قامت جمعية الصحّة العالميّة عام 1984 بتخصيص يوم 7 أبريل ، يوم عالمي للصحّة من أجل إحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحّة العالميّة، وتبعه في السابع من نيسان للعام 1950 احتفالاً بيوم الصحّة العالمي.



فيعتبر يوم الصحّة العالمي بمثابة حملة عالميّة صحية تدعو جميع أفراد القيادات العامة إلى التركيز والاهتمام على مشكلة صحيّة معيّنة لها آثار عالميّة، وبذلك يعتبر يوم الصحّة العالمي فرصة أيضاً للبدء في إطار العمل الجماعي من أجل حماية صحّة الناس وعافيتهم، وذلك من خلال تركيزه على جميع القضايا الصحية المتجددة.



لذلك هناك العديد من أنواع الشاي للاختيار من بينها ، وبعضها يقدم فوائد صحية فريدة.

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قد تكون بعض أنواع الشاي مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري وتساعد على تعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وتعزيز حساسية الأنسولين - وكلها ضرورية لإدارة مرض السكري.لذلك نشرح فوائد الشاي لمرضى السكري ، ونسرد أفضل أنواع الشاي التي يمكن شربها للسيطرة على مرض السكري .كيف يؤثر الشاي على السيطرة على مرض السكري؟يُعد الشاي ، الذي يستهلكه أكثر من ثلثي سكان العالم ، أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم ، هناك العديد من أنواع الشاي ، بما في ذلك الشاي الحقيقي المصنوع من أوراق نبات كاميليا سينينسيس ، والذي يشمل الشاي الأسود والأخضر وشاي أولونج ، وشاي الأعشاب ، مثل شاي النعناع وشاي البابونج.ارتبط كل من الشاي الحقيقي وشاي الأعشاب بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بسبب المركبات النباتية القوية التي يحتويها ، وقد أظهرت الأبحاث أن بعض أنواع الشاي لها خصائص مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري.مرض السكري هو مجموعة من الحالات التي تتميز بارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم نتيجة إما عدم كفاية إفراز هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم أو انخفاض الحساسية تجاه الأنسولين أو كليهما .بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، يعد تنظيم السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية ، واختيار الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم أمرًا أساسيًا.يعد اختيار المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي غير المحلى بدلاً من المشروبات السكرية مثل الصودا ومشروبات القهوة المحلاة طريقة ممتازة لتحسين السيطرة على مرض السكري.بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض أنواع الشاي على مركبات نباتية تقاوم التلف الخلوي وتقلل من الالتهابات ومستويات السكر في الدم ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمرضى السكري ، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد شرب الشاي غير المحلى في الحفاظ على رطوبة جسمك، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح أمرًا ضروريًا لكل عملية جسدية ، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم.في الواقع ، تُظهر الأبحاث أن الجفاف يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ، مما يبرز أهمية تناول السوائل بانتظام .أفضل أنواع الشاي لمرضى السكري :أظهرت الأبحاث أن أنواعًا معينة من الشاي لها خصائص مضادة للالتهابات وخفض نسبة السكر في الدم وتحسس الأنسولين ، مما يجعلها خيارات ممتازة لإدارة مرض السكري.أنواع الشاي التالية هي بعض من أفضل الخيارات لمرضى السكري.1- شاي أخضريقدم الشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية ، بعضها مفيد بشكل خاص لمرضى السكري. على سبيل المثال ، قد يساعد شرب الشاي الأخضر في تقليل التلف الخلوي وتقليل الالتهاب وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم .2- شاي أسوديحتوي الشاي الأسود على مركبات نباتية قوية ، بما في ذلك theaflavins و thearubigins ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وخفض نسبة السكر في الدم .3- شاي الكركديهشاي الكركديه ، المعروف أيضًا باسم الشاي الحامض ، هو شاي لاذع ذو ألوان زاهية مصنوع من بتلات نبات الكركديه .تحتوي بتلات الكركديه على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المفيدة من مادة البوليفينول ، بما في ذلك الأحماض العضوية والأنثوسيانين ، والتي تمنح شاي الكركديه لونه المشرق من الياقوت.4- شاي القرفةالقرفة من التوابل الشعبية التي ذكرت خصائصها المضادة لمرض السكر.كثير من الناس يتناولون مكملات القرفة المركزة للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم ، ولكن تظهر الدراسات أن احتساء كوب من شاي القرفة قد يكون له فوائد أيضًا.5- شاي الكركمالكركم هو أحد التوابل البرتقالية النابضة بالحياة والمعروف جيدًا بخصائصه القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. تمت دراسة الكركمين ، المكون النشط الرئيسي في الكركم ، لخصائصه في خفض نسبة السكر في الدم.6- شاي بلسم الليمونالمليسة هي عشب مهدئ من عائلة النعناع، لها رائحة ليمون زاهية ويتم الاستمتاع بها كشاي عشبي.7- شاي البابونجارتبط شاي البابونج بعدد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تعزيز تنظيم السكر في الدم بشكل صحي.لذلك ثبت أن الشاي الأخضر ، والشاي الأسود ، وشاي الكركديه ، وشاي البابونج ، بالإضافة إلى القرفة ، والكركم ، وبلسم الليمون ، لها خصائص مضادة لمرض السكر وقد تكون خيارات مشروبات ذكية لمرضى السكري.- المخاطر المحتملة المتعلقة بتناول الشاي لمرضى السكري:في حين أن مجموعة متنوعة من أنواع الشاي قد تحسن صحة الأشخاص المصابين بداء السكري ، فمن المهم تناول الشاي بطريقة تعزز تنظيم السكر في الدم بشكل صحي .قد تتفاعل أنواع معينة من الشاي مع أدوية السكري ، لذلك من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إضافة أي أنواع شاي جديدة إلى نظامك الغذائي. اختر الشاي غير المحلى كلما أمكن ذلك لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وحماية الصحة العامة.