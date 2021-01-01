طريقة عمل ترافيل الفراولة وكيكة الجيلى

ترافيل الفراولة
رمضان بيحب اللمة لذا نتناول خلال هذا التقرير مع الشيف بسمة عبد اللطيف طريقة عمل حلويات باردة للضيوف والتسالي بعد الانتهاء من تناول الإفطار لذا سوف نستعرض طريقة تحضير ترايفل الفراولة بالمهلبية وأيضًا طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة بالجيلي.
طريقة عمل ترايفل الفراولة بالمهلبية:
المكونات:
مكونات الطبقة الأولى:
قالب باوند كيك جاهز بنكهة الفانيلا أو سويسرول فراولة
2باكيت جيلي فراولة
3 كوب ماء مغلي
مكونات الطبقة الثانية (طبقة المهلبية):
لتر حليب سائل كامل الدسم
نصف كوب من النشا
نصف كوب سكر
10حبات فراولة
طريقة التحضير
في وعاء التقديم يتم تقطيع الكيك مكعبات متوسطة وفي وعاء آخر يتم وضع الجيلي البودرة مع الماء المغلي حتي تمام الذوبان ويبرد قليلا ثم نضعه على الكيك ونتركه يبرد ساعتين في المبرد
طريقة تحضير المهلبية
لعمل المهلبية نضع اللبن والسكر والنشا على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي نصل للقوام المطلوب الكريمي ثم نضع الكريمة (المهلبية) على الجيلي وللتزيين نضع انصاف فراولة وتوت أزرق
طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة بالجيلي
المكونات:
صينية مقاس 28
4 حبات بيض بحرارة الغرفة
كوب وربع سكر
كوب وربع حليب
كوب وربع زيت
2ونصف كوب دقيق فاخر
ملعقة صغيرة نشا
ملعقة صغيرة فانيلا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
مقادير الكاسترد
4 كوب حليب
4 ملاعق كبيرة بودره كاسترد
4 ملاعق كبيرة لبن بودره
4 ملاعق كبيرة سكر
طريقة تحضير طبقة الجيلي
المكونات:
2 باكو جيلي
كوب وربع ماء مغلي
كوب وربع ماء فاتر
2 ملعقة سكر
للتزيين فراولة انصاف
ملحوظة الكوب المستخدم 200 ملي
طريقة التحضير
في العجان نضيف البيض والسكر والفانيلا ويتم خفقهم بطريقة جيدة على سرعة عالية لمدة 5دقائق حتي تغيير لون البيض للون الأبيض
نقوم بإضافة الحليب والزيت ويتم الخفق ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة وتخلط جيداً حتي اختفاء اثار الدقيق
وعلى درجة حرارة عالية 180 توضع الصينية لمدة 35دقيقة
لتحضير الكاسترد
في إناء نضع اللبن مع الكاسترد مع اللبن البودر مع السكر ونقلب جيداً ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتي يتكون قوام كريمي ونضعه على الكيك بعد خروجه من الفرن ثم نترك الصينية تبرد لمدة لاتقل عن ساعة
لتحضير الجيلي
في إناء نضع بودره الجيلي مع الماء المغلي والسكر ويتم التقليب جيداً ثم نضع الماء البارد لتقديم الطبق يتم وضع انصاف فراولة على الكاسترد ثم نضع جيلي الفراولة ونتركه يبرد مدة لاتقل عن 3ساعات ويتم تقديمة
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