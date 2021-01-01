طريقة عمل ترافيل الفراولة وكيكة الجيلى

آخر الأخباراخبار منوعة › طريقة عمل ترافيل الفراولة وكيكة الجيلى

صورة الخبر: ترافيل الفراولة
ترافيل الفراولة

رمضان بيحب اللمة لذا نتناول خلال هذا التقرير مع الشيف بسمة عبد اللطيف طريقة عمل حلويات باردة للضيوف والتسالي بعد الانتهاء من تناول الإفطار لذا سوف نستعرض طريقة تحضير ترايفل الفراولة بالمهلبية وأيضًا طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة بالجيلي.

طريقة عمل ترايفل الفراولة بالمهلبية:
المكونات:
مكونات الطبقة الأولى:
قالب باوند كيك جاهز بنكهة الفانيلا أو سويسرول فراولة

2باكيت جيلي فراولة

3 كوب ماء مغلي

مكونات الطبقة الثانية (طبقة المهلبية):
لتر حليب سائل كامل الدسم

نصف كوب من النشا

نصف كوب سكر
10حبات فراولة

طريقة التحضير
في وعاء التقديم يتم تقطيع الكيك مكعبات متوسطة وفي وعاء آخر يتم وضع الجيلي البودرة مع الماء المغلي حتي تمام الذوبان ويبرد قليلا ثم نضعه على الكيك ونتركه يبرد ساعتين في المبرد

طريقة تحضير المهلبية
لعمل المهلبية نضع اللبن والسكر والنشا على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي نصل للقوام المطلوب الكريمي ثم نضع الكريمة (المهلبية) على الجيلي وللتزيين نضع انصاف فراولة وتوت أزرق

طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة بالجيلي
المكونات:
صينية مقاس 28

4 حبات بيض بحرارة الغرفة

كوب وربع سكر

كوب وربع حليب

كوب وربع زيت

2ونصف كوب دقيق فاخر

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر



مقادير الكاسترد
4 كوب حليب

4 ملاعق كبيرة بودره كاسترد

4 ملاعق كبيرة لبن بودره

4 ملاعق كبيرة سكر



طريقة تحضير طبقة الجيلي
المكونات:
2 باكو جيلي

كوب وربع ماء مغلي

كوب وربع ماء فاتر

2 ملعقة سكر

للتزيين فراولة انصاف

ملحوظة الكوب المستخدم 200 ملي

طريقة التحضير
في العجان نضيف البيض والسكر والفانيلا ويتم خفقهم بطريقة جيدة على سرعة عالية لمدة 5دقائق حتي تغيير لون البيض للون الأبيض

نقوم بإضافة الحليب والزيت ويتم الخفق ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة وتخلط جيداً حتي اختفاء اثار الدقيق

وعلى درجة حرارة عالية 180 توضع الصينية لمدة 35دقيقة

لتحضير الكاسترد
في إناء نضع اللبن مع الكاسترد مع اللبن البودر مع السكر ونقلب جيداً ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتي يتكون قوام كريمي ونضعه على الكيك بعد خروجه من الفرن ثم نترك الصينية تبرد لمدة لاتقل عن ساعة

لتحضير الجيلي
في إناء نضع بودره الجيلي مع الماء المغلي والسكر ويتم التقليب جيداً ثم نضع الماء البارد لتقديم الطبق يتم وضع انصاف فراولة على الكاسترد ثم نضع جيلي الفراولة ونتركه يبرد مدة لاتقل عن 3ساعات ويتم تقديمة





المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ترافيل الفراولة وكيكة الجيلى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45036

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager