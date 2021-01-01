طريقة عمل ترافيل الفراولة وكيكة الجيلى



ترافيل الفراولة ترافيل الفراولة

رمضان بيحب اللمة لذا نتناول خلال هذا التقرير مع الشيف بسمة عبد اللطيف طريقة عمل حلويات باردة للضيوف والتسالي بعد الانتهاء من تناول الإفطار لذا سوف نستعرض طريقة تحضير ترايفل الفراولة بالمهلبية وأيضًا طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة بالجيلي.



طريقة عمل ترايفل الفراولة بالمهلبية:

المكونات:

مكونات الطبقة الأولى:

قالب باوند كيك جاهز بنكهة الفانيلا أو سويسرول فراولة



2باكيت جيلي فراولة

قد يعجبك أيضا...

3 كوب ماء مغليمكونات الطبقة الثانية (طبقة المهلبية):لتر حليب سائل كامل الدسمنصف كوب من النشانصف كوب سكر10حبات فراولةطريقة التحضيرفي وعاء التقديم يتم تقطيع الكيك مكعبات متوسطة وفي وعاء آخر يتم وضع الجيلي البودرة مع الماء المغلي حتي تمام الذوبان ويبرد قليلا ثم نضعه على الكيك ونتركه يبرد ساعتين في المبردطريقة تحضير المهلبيةلعمل المهلبية نضع اللبن والسكر والنشا على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي نصل للقوام المطلوب الكريمي ثم نضع الكريمة (المهلبية) على الجيلي وللتزيين نضع انصاف فراولة وتوت أزرقطريقة عمل كيكة الفراولة الهشة بالجيليالمكونات:صينية مقاس 284 حبات بيض بحرارة الغرفةكوب وربع سكركوب وربع حليبكوب وربع زيت2ونصف كوب دقيق فاخرملعقة صغيرة نشاملعقة صغيرة فانيلاملعقة كبيرة بيكنج بودرمقادير الكاسترد4 كوب حليب4 ملاعق كبيرة بودره كاسترد4 ملاعق كبيرة لبن بودره4 ملاعق كبيرة سكرطريقة تحضير طبقة الجيليالمكونات:2 باكو جيليكوب وربع ماء مغليكوب وربع ماء فاتر2 ملعقة سكرللتزيين فراولة انصافملحوظة الكوب المستخدم 200 مليطريقة التحضيرفي العجان نضيف البيض والسكر والفانيلا ويتم خفقهم بطريقة جيدة على سرعة عالية لمدة 5دقائق حتي تغيير لون البيض للون الأبيضنقوم بإضافة الحليب والزيت ويتم الخفق ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة وتخلط جيداً حتي اختفاء اثار الدقيقوعلى درجة حرارة عالية 180 توضع الصينية لمدة 35دقيقةلتحضير الكاستردفي إناء نضع اللبن مع الكاسترد مع اللبن البودر مع السكر ونقلب جيداً ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتي يتكون قوام كريمي ونضعه على الكيك بعد خروجه من الفرن ثم نترك الصينية تبرد لمدة لاتقل عن ساعةلتحضير الجيليفي إناء نضع بودره الجيلي مع الماء المغلي والسكر ويتم التقليب جيداً ثم نضع الماء البارد لتقديم الطبق يتم وضع انصاف فراولة على الكاسترد ثم نضع جيلي الفراولة ونتركه يبرد مدة لاتقل عن 3ساعات ويتم تقديمة