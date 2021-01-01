مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج



مطارات مصر ترفع القيود الصحية مطارات مصر ترفع القيود الصحية



تبدأ المطارات المصرية، خلال ساعات تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، وذلك في أطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسيير اجراءات الدخول للعمل علي انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.



بحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، فإن سلطات المطار تلقت اخطارًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية « Declaration Form» أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين الي جمهورية مصر العربية.



وتضمن المنشور، الذي سوف يعمم تطبيقه على جميع المطارات المصرية، اعتبارا من غد الأحد، الموافق 10 أبريل، علي ضرورة قيام الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج، من خلال التسجيل علي المنصة الإلكترونية عبر رابط ««https.Visitegypt.com والحصول علي كود الموافقة للدخول الي مصر « QR Code».

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وفقا للمنشور الصحي، فانه سيتم إلغاء الاجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة الي التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل، وفي حال وجود حالة ايجابية او حالة اشتباة علي متن الطائرة يتم تطهير الطائرة تحت اشراف الحجر الصحي طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها علي متن الطائرة.