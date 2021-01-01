أسباب وطرق تجنب الإمساك في رمضان



الإمساك الإمساك



من أكثر المشاكل الصحية شيوعا في شهر رمضان هي الإمساك، حيث قد يؤدي الاختلاف المفاجئ في نظام الحياة إلى الإصابة بالإمساك، إذًا ما هي أسباب الإمساك في رمضان وكيف يمكن أن نتجنبه؟.



ووفقا لموقع hindustantimes، الإمساك بالأساس ليس عبارة عن مرض، إلا أنه مؤشر على حالة قد تكون عرضية أو مرضية تصيب الأمعاء، و يعتبرك الأطباء مصاباً بالإمساك في حال كنت تتبرز 3 مرات في الأسبوع فقط أو أقل، حينها تكون في وضع يستدعي العلاج، إلا أنك قد تبدأ بملاحظة صعوبة التغوط لديك قبل ذلك، فيستحسن أن تبدأ حينها بمعالجة الموقف مباشرة.



الأسباب متوقعة للإصابة بالإمساك في رمضان

تتنوع أسباب الإمساك الذي قد يصيبنا في رمضان، وقد يكون الإمساك محصلة لمجموعة من الأسباب:

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1- التغيير المفاجئ في النظام الغذائي2- عدم تناول القدر الكافي من السوائل3- قلة الحركة، الكسل والخمول4- تغيير نظام النومكيف يمكن أن نعالج مشكلة الإمساك في رمضان؟1- حافظ على أسس التغذية السليمة في رمضان، اهتم بأكل طعامك على مراحل، وزع غذائك وقسمه على طول فترة الإفطار.2- اهتم أن يحتوي نظامك الغذائي على الكثير من الألياف الغذائية التي تجدها في الحبوب الكاملة، الخضار والفواكه.3- اجعل حيزا في غذائك لفيتامين ب، فهو يعمل على تحسين وظائف وعمل الأمعاء، مثل اللبن، التين، العنب، العسل الأسود، الحبوب الكاملة كلها مصادر غنية بهذا الفيتامين.4- نوع كثيرا من مصادر السوائل التي تأخذها، الشوربه ، العصائر الطبيعية، الماء، وتذكر أن الغذاء نفسه قد يكون مصدرا، لذا أحرص على تناول الفواكه والخضار ذات النسب العالية من الماء كالبطيخ، الشمام، والخيار.5- قلل من استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، القهوة والشاي والمشروبات الغازية، خصوصا خلال وقت السحور لأنه سيخسرك نسبة عالية من السوائل في جسمك بواسطة إدرار البول.6- حافظ على شرب الكمية المناسبة من الماء بعد الفطور، ابتعد عن الجرعات الكبيرة والمفاجئة لمعدتك لأنها لن تستطيع امتصاصها، حاول بالمقابل شربه على مراحل طوال فترة صحوك واستبدل الماء شديد البرودة بالفاتر.7- اهتم بتأخير وجبة السحور قدر الإمكان ولا تستكف بالماء فقط، بل تناول الأغذية ذات النسبة المرتفعة من السوائل وتلك التي تزيد من احساسك بالشبع.