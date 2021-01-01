لبرد الصيف.. طرق علاج احتقان الأنف



طرق علاج احتقان الأنف طرق علاج احتقان الأنف



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية طرق علاج احتقانالأنف الذى يصيب البعض فى بدايه الصيف.



من طرق علاج احتقان الأنف ما يلي:-



·استخدام جهاز الترطيب: يزيد جهاز الترطيب من رطوبة الهواء، مما يؤدي إلى تهدئة الأنسجة المتهيجة، وانتفاخ الأوعية الدموية في الأنف،كما يُقلل من سماكة الإفرازات المخاطية في الأنف ويُسهّل التخلص منها، ولذلك يُنصح بوضع جهاز الترطيب في الغرفة، إذ يُعتبر طريقةسريعة وسهلة لتقليل آلام الجيوب الأنفية وتخفيف احتقان الأنف.

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·الاستحمام بالماء الدافئ: يُعدّ الاستحمام بالماء الدافئ طريقة فعالة لتخفيف احتقان الأنف، حيث يساعد البخار الناتج من الماء الساخنعلى تقليل سماكة المخاط الأنفي، وتقليل أعراض الالتهاب، واستعادة التنفس بشكلٍ طبيعي، ويمكن الاستعاضة عن الحمام الدافئ بتغطيةالرأس بمنشفة واستنشاق البخار المتصاعد من حوض ماء ساخن.. الإكثار من شرب السوائل: تساعد السوائل بأنواعها المختلفة مثل: الماء والعصائر على تقليل سماكة المخاط الأنفي، وتسهيل خروجه منالأنف، مما يُقلل من الضغط على الجيوب الأنفية فيقل بذلك الالتهاب والتهيج، كما أنّ السوائل الدافئة مثل: الشاي والشوربات يمكن أن تقللمن ألم الحلق المصاحب لاحتقان الأنف.· استخدام المحلول الملحي: يساعد المحلول الملحي الذي يتوفر على شكل رذاذ يصرف دون الحاجة إلى وصفة طبية، على زيادة رطوبةالأغشية المخاطية في الأنف، وتقليل سماكة المخاط الأنفي، وتخفيف التهاب الأوعية الدموية، مما يساعد على التخلص من المخاط والإفرازاتالأنفية بسهولة.· غسل الأنف باستخدام وعاء نيتي: يمكن تقليل احتقان الأنف باستخدام وعاء نيتي، وهو وعاء يُملأ بالماء المقطر أو المعقم لغسل الأنفوالتخلص من المخاط والإفرازات الأنفية، ويتم استخدام الوعاء بالوقوف فوق مغسلة ووضع فوهة الوعاء في إحدى فتحات الأنف والسماحللماء بالجريان داخل الأنف والخروج من الفتحة الأخرى مع تكرار العملية في الجانب الآخر من الأنف.·استخدام كمادات الماء الدافئة: تساعد كمادات الماء الدافئة على تقليل الاحتقان، والالتهاب، والألم عند وضعها على الأنف والجبين.· استخدام دواء مزيل للاحتقان: هناك العديد من الأدوية التي تُزيل الاحتقان ويمكن شراؤها من الصيدلية دون وصفة طبية، وتتوفر هذهالأدوية على شكل رذاذ أنفي مثل الأوكسي ميتازولين· تناول الأدوية المضادة للهستامين: يُنصح المرضى باستخدام مضادات الهستامين أو أدوية الحساسية إذا كان احتقان الأنف نتيجة ردفعل تحسسي، حيث تقلل هذه الأدوية من انتفاخ الأنسجة في الممرات الأنفية، فتقلل من أعراض احتقان الأنف.·مسكنات الألم: لا تؤثر مسكنات الألم في احتقان الأنف، وإنّما تُقلل من الشعور بالألم الناتج عن الضغط الحاصل داخل الجيوب الأنفية،ومن الأمثلة على هذه الأدوية الأسيتامينوفين.· علاجات أخرى: مثل رفع الرأس فوق مستوى الجسم أثناء النوم ليلاً، وذلك بالنوم على أكثر من مخدة لتقليل أعراض الاحتقان والتنفسبشكلٍ مريح، وتجنّب أحواض السباحة التي تحتوي على الكلور، لأنها قد تُسبب تهيج الأنسجة المخاطية للأنف.