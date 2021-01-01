فوائد وضع زيت الزيتون على الزبادى



وضع زيت الزيتون على الزبادى وضع زيت الزيتون على الزبادى



قدم الدكتور احمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية ،فوائدلبن الزبادي مع زيت الزيتون.



فوائد لبن الزبادي مع زيت الزيتون ما يلي :-



·يعتبر غذاءً مهماً، حيث يمد الجسم بالطاقة؛ لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، والزيوت، خصوصاً بعد الصيام في رمضان، حيث ينصحبتناوله على السحور.

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·يقلل فرص الإصابة بالأمراض، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويحمي عضلة القلب.·يحمي من الإصابة بأمراض الدم، ويحافظ على مستويات الكولسترول ضمن المعدل الطبيعي؛ لتميز زيت الزيتون باحتوائه على أحماض دهنية مقاومة للتشبع، بالإضافة إلى مضادات الأكيدة، مثل فيتامين هـ، وفيتامين أ، وفيتامين ك.·يُنصح تناوله لعلاج مشاكل الكبد والمرارة؛ حيث يعتبر مليّناً طبيعياً، ويساعد على التخلص من الحصوات الموجودة في المثانة.·يسهل تناول لبن الزبادي وزيت الزّيتون عملية الهضم، كما يساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة.·يساعد الالتزام بتناول زيت الزيتون ولبن الزبادي لمدة شهرين بشكل يومي على التقليل من حدة نوبات الصداع وخصوصاً لمن يعاني منمرض الشّقيقة.· يقلل خطر الإصابة بمشاكل والتهابات المفاصل، حيث يعدّ كلّ من زيت الزيتون ولبن الزبادي من العناصر الضروريّة جداً للعظام.· يقاوم الالتهابات، ويعالج النزلات الصدرية، ويقضي على البكتيريا.·يستخدم للتخلص من القشرة الموجودة في الشعر، حيث يتم وضع معلقتين من زيت الزيتون الطبيعي، وكأس من اللبن الزبادي في إناء،وخلطهما جيداً حتى يمتزجا معاً، ودهن فروة الرأس بالمزيج، وتركه لمدة نصف ساعة، وغسله بالماء الفاتر والصابون، كما يساعد المزيج نفسه على التخفيف حدة الهالات السوداء حول العينين، بوضع لمدة ساعة يومياً عند المساء على الهالات السوداء.