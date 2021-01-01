أطعمة لتقوية الذاكرة والدماغ لكبار السن

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كشفت دراسة جديدة أن العناصر الغذائية الموجودة في أطعمتنا أو نقصها يتحكم في جزء من صحتنا، خاصة صحة الدماغ، بجانب العوامل الحاكمة الأخرى كثيرة - مثل الجينات ، والبيئة ، ونمط الحياة، ومستويات التوتر، والنوم والتمارين الرياضية، والتعرض النفسي.



أطعمة لتقوية الذاكرة لكبار السن

ووفقا لموقع timesnownews، نستعرض أطعمة تحافظ على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة لكبار السن.



1- التوت

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يحتوي التوت على مركبات الفلافونويد التي تم ربطها بانخفاض معدلات التدهور المعرفي، ويحتوي التوت على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد، وخاصة الأنثوسيانيدين، ويحسن الإدراك في الدراسات التجريبية.وقام الباحثون بتقييم مستقبلي لمعرفة ما إذا كان تناول التوت والفلافونويد على المدى الطويل مرتبطًا بمعدلات أبطأ من التدهور المعرفي لدى النساء الأكبر سنًا، ووجدوا أن تناول التوت يبدو أنه يؤخر الشيخوخة المعرفية لما يصل إلى 2.5 عام.2- الأسماك الدهنيةأظهرت الدراسات أن تناول أكثر من 1 جرام / يوم من حمض الدوكوساهيكسانويك / حمض إيكوسابنتانويك (DHA / EPA)تحسن الذاكرة العرضية بشكل ملحوظ لدى كبار السن الذين لديهم تاريخ من شكاوى الذاكرة الخفيفة، بالإضافة إلى ذلك ، فقد وجد أن مستويات الدم من EPA و DHA وإجمالي أحماض أوميغا 3 الدهنية انخفضت بشكل ملحوظ بين الأفراد المصابين بالخرف - تم تخفيض EPA بين أولئك الذين يعانون من "الافتراس" مقارنة مع الضوابط الصحية لكبار السن.وللأحماض الدهنية أوميغا 3 عدد من الأدوار التي تلعبها ، مثل منع تخثر الدم ، وتأثيرات حماية القلب، وتطور الجنين، ووظيفة المناعة، وتحسين حساسية الأنسولين لدى الآسيويين، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي (النساء)، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (الرجال).3- الخضار الورقيةتوفر الخضار الورقية العناصر الغذائية التي تعزز الدماغ مثل بيتا كاروتين وفيتامين ك وحمض الفوليك، ونظرًا لمحتوى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف والمحتوى المعدني ، فإن هذا الطعام الغني بالمغذيات غني بفيتامينات سي ، E ، K و B6 ، بالإضافة إلى الريبوفلافين والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم واللوتين وبيتا كاروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.4- البيضيعتبر البيض مصدرًا رائعًا للكولين، والذي ثبت أنه يحسن صحة الدماغ طوال الحياة - ولكن فقط في صفار البيض، والكولين ضروري للوظيفة المناسبة للدماغ والجهاز العصبي ، وخاصة لنمو دماغ الأطفال والرضع.علاوة على ذلك يرتبط ارتفاع استهلاك الكولين أثناء الحمل بانخفاض خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى البشر، يعتبر تناول الكولين الكافي أثناء الحمل وطوال الحياة محددًا مهمًا لنمو الدماغ والأداء المعرفي لدى البالغين ومقاومة التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة والأمراض التنكسية العصبية.5- المكسراتتوفر المكسرات البروتين، والجوز على وجه الخصوص يحتوي على أطنان من أوميغا 3 ويرتبط بأدمغة أكثر صحة، والمكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والمكسرات البرازيلية هي مصادر غنية بالدهون الصحية التي تدعم وظائف المخ وتليين المفاصل وتحافظ على صحة القلب أيضًا.والأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الجوز لهاخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدةالمعروف عنها تحسين الذاكرة والتفكير. يمكن أن تكون حفنة من المكسرات يوميًا يتم الاستمتاع بها كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة هي المفتاح لتحسين صحة الدماغ.