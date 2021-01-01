دراسة : الفياجرا تصيب بـ3 أمراض خطيرة في العين

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صورة الخبر: الفياجرا
الفياجرا


كشفت دراسة حديثة أن تناول الفياجرا المنتظم للتغلب على مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال يعرضهم لمخاطر عديدة .

أكدت الدراسة الكندية أن المنتظمين على تناول الفياجرا أكثر عرضة بنسبة 85? للإصابة بحالات خطيرة تؤدي إلى ما يعرف بـ سرقة الرؤية .

ووفقا موقع “ ديلي ميل” توصل الباحثون إلى أن تناول الفياجرا بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بـ 3 أمراض خطيرة في العين وقد يصل الأمر إلى العمى المفاجئ وربما يشعر البعض بمضات من الضوء وبقع داكنة.

قد تؤدي الفياجرا لزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وإعاقة وصوله إلى العينين وهو ما جعل الخبراء يعتقدون أنه قد يكون السبب في ذلك.

وأوضح كبير باحثي الدراسة الدكتور ماهيار إتمينان، طبيب عيون في جامعة كولومبيا البريطانية، أن من يستخدمون الأدوية خاصة “ الفياجرا” ويعانون من مشاكل في الرؤية يجب أن يذهبوا لأطباء العيون بشكل فورى وسريع

الحالات المسجلة حاليا ليست كثيرة و لكن الخوف من العدد الهائل من جرعات الفياجرا التي يتم صرفها شهريًا في الولايات المتحدة - حوالي 20 مليونًا – بما يعني أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يمكن أن يتأثر بأضرارها ويفقد النظر.

وينصح الأطباء من تناولوا الفياجرا لفترة طويلة أو بكميات كبيرة ويجدون أي تغييرات في رؤيتهم أن يأخذوا الأمر على محمل الجد ويزوروا طبيب العيون سريعا ويقوموا بالفحوصات اللازمة.
وأكدت إحدى الشركات العالمية أن واحد من كل 100 شخص يستخدم الفياجرا يعاني من تهيج العين، واحتقان العيون بالدم، وعيون حمراء، وألم في العين،و رؤية ومضات من الضوء، وسطوع بصري، وحساسية للضوء، وعيون دامعة.

المصدر: موقع “ ديلي ميل”

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