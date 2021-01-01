بالفيديو.. رونالدو يحطم هاتف مشجع

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رونالدو يحطم هاتف مشجع


تعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، لهزيمة جديدة، عانى فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خشونة زائدة، واضطهاد الجماهير.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمته الثامنة في الدوري، وهذه المرة على يد أحد أسوأ الأندية مؤخرا، إيفرتون، بنتيجة 1-0، على استاد غوديسون بارك، ظهر السبت.

وبعد اللقاء العصيب، وخلال خروج اللاعبين، أقدم رونالدو على كسر هاتف أحد مشجعي إيفرتون، الذي يبدو أنه استفزه.

وعندما كان رونالدو يهم بالخروج، قام بضرب هاتف مشجع إيفرتون كان يوجه له كلمات ويقوم بتصويره، ليرتطم الهاتف بالأرض ويتهشم.

وقد يواجه رونالدو عقوبات قاسية من رابطة البريميرليغ، بسبب تصرفه الطائش، خاصة وأن أي تدخل من لاعب على مشجع يعتبر تصرفا محظورا تماما في الملاعب الإنجليزية.

وانتشرت صور لساق رونالدو، تسيل منها الدماء، جراء التدخلات الخشنة من لاعبي إيفرتون عليه خلال اللقاء.

https://twitter.com/i/status/1512801661277851652

المصدر: skynewsarabia

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