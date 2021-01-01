بالفيديو.. رونالدو يحطم هاتف مشجع

تعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، لهزيمة جديدة، عانى فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خشونة زائدة، واضطهاد الجماهير.
وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمته الثامنة في الدوري، وهذه المرة على يد أحد أسوأ الأندية مؤخرا، إيفرتون، بنتيجة 1-0، على استاد غوديسون بارك، ظهر السبت.
وبعد اللقاء العصيب، وخلال خروج اللاعبين، أقدم رونالدو على كسر هاتف أحد مشجعي إيفرتون، الذي يبدو أنه استفزه.
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