تنفيذ عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

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تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا


أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، تنفيذ ثالث عملية تبادل أسرى مع روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة الاوكرانية إن عملية تبادل للأسرى مع روسيا سيتم فيها عودة 12 جنديا و14 مواطنا إلى البلاد.

و أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بويس جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا.

وقال جونسون إن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا تتضمن 120 مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن.

وكشفت الحكومة البريطانية أن لندن ستضمن 500 مليون دولار إضافية كقروض من البنك الدولي لصالح أوكرانيا.

وكشف مسئول أوكراني، اليوم "السبت"، عن عقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس ?الأوكراني? ?فلاديمير زيلينسكي?، إنه "ليس لديه خيار سوى الجلوس مع الرئيس الروسي ?فلاديمير بوتين?، لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب"، مؤكدا: نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح".
وتابع ?زيلينسكي:" عدت من ?بوتشا? أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في ?أوكرانيا? كما في أنحاء مختلفة من العالم".

وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق ?الأمم المتحدة? بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".

المصدر: elbalad

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