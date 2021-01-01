يمتلك Windows 11 طريقة سريعة لتبديل متصفحك الافتراضي

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طرحت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل Windows 11؛ ما يسهل تغيير متصفحك الافتراضي. وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من المزايا وإصلاحات الأخطاء الأخرى في التحديث الأخير.



– كيفية تبديل متصفحك الافتراضي بنظام التشغيل Windows 11:



افتح قائمة الإعدادات.

انتقل إلى التطبيقات> التطبيقات الافتراضية.

ابحث عن المتصفح الذي تريد استخدامه.

ابحث عن المطالبة “اجعل [المتصفح] المتصفح الافتراضي” أعلى النافذة وانقر على تعيين الإعداد الافتراضي.

يذكر أنه بعد إصدار Windows 10 صرحت شركة مايكروسوفت بشكل غير رسمي بأنه سيكون “الإصدار الأخير من ويندوز”، ومع ذلك هناك توقعات بإصدار جديد أو إعادة تصميم ويندوز بعد نشر قائمة الوظائف التي تشير إلى “تجديد شامل” لنظام Windows بواسطة مايكروسوفت.

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ثم ظهرت صور مسربة لبنية مزعومة لسطح مكتب Windows 11 على الإنترنت في 15 يونيو 2021. وأظهرت لقطات الشاشة والبنية المسربة واجهة تشبه واجهة Windows 10x التي تم إلغاؤها، إلى جانب تجربة خارج الصندوق معاد تصميمها (OOBE) وعلامة تجارية لـ Windows 11.وأخيرًا ظهر نظام التشغيل Windows 11‏ كإصدار رئيسي لنظام التشغيل Windows الذي طورته شركة مايكروسوفت وأعلن عنه بتاريخ 24 يونيو 2021، خلفًا لـ Windows 10، الذي تم إصداره قبل 6 سنوات.