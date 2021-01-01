يمتلك Windows 11 طريقة سريعة لتبديل متصفحك الافتراضي

طرحت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل Windows 11؛ ما يسهل تغيير متصفحك الافتراضي. وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من المزايا وإصلاحات الأخطاء الأخرى في التحديث الأخير.
– كيفية تبديل متصفحك الافتراضي بنظام التشغيل Windows 11:
افتح قائمة الإعدادات.
انتقل إلى التطبيقات> التطبيقات الافتراضية.
ابحث عن المتصفح الذي تريد استخدامه.
ابحث عن المطالبة “اجعل [المتصفح] المتصفح الافتراضي” أعلى النافذة وانقر على تعيين الإعداد الافتراضي.
يذكر أنه بعد إصدار Windows 10 صرحت شركة مايكروسوفت بشكل غير رسمي بأنه سيكون “الإصدار الأخير من ويندوز”، ومع ذلك هناك توقعات بإصدار جديد أو إعادة تصميم ويندوز بعد نشر قائمة الوظائف التي تشير إلى “تجديد شامل” لنظام Windows بواسطة مايكروسوفت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!