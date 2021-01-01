بدقة تصنيع 6 نانومتر MediaTek تكشف عن معالج Dimensity 1300

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صورة الخبر: MediaTek
MediaTek

أعلنت شركة MediaTek مؤخراً عن رقاقة معالج Dimensity 1300 التي تأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتضم أنوية Cortex-A78 بسرعة تصل إلى 3GHz، وتدعم شبكات 5G.

تنطلق رقاقة Dimensity 1300 الجديدة من MediaTek لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، على أن يكون إصدار وان بلس OnePlus Nord 3 هو أول الإصدارات التي تأتي بهذه الرقاقة في الأسواق.

وتتميز رقاقة Dimensity 1300 بعملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، كما تأتي بثماني من الأنوية والتي تشمل 4 من أنوية Cortex-A78 على أن يأتي إحداها بسرعة فائقة 3GHz، بينما تتميز الأنوية الأخرى بسرعة 2.6GHz.

كما تتضمن الرقاقة 4 من أنوية Cortex-A55 لدعم كفاءة الآداء، وتتميز هذه الأنوية بسرعة 2GHz، ومن المقرر أن تدعم الرقاقة معدل تحديث 168Hz في الشاشة وجودة عرض FullHD Plus، أو دقة 2520 في 1080 بيكسل.

أيضاً تدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسرعة 4266 ميجابت في الثانية في ذاكرة LPDDR4x، كما يدعم معالج Dimensity 1300 سعة UFS 3.1.

ويدعم معالج الصور ISP حتى 200 ميجا بيكسل، كما يتيح إلتقاط عدد من لقطات portrait، وتسجيل فيديو 4K HDR، مع دعم ترميز AV1 لبث محتوى 4K بسرعة أعلى.

المصدر: بوابه المتميز

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