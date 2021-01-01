بدقة تصنيع 6 نانومتر MediaTek تكشف عن معالج Dimensity 1300

أعلنت شركة MediaTek مؤخراً عن رقاقة معالج Dimensity 1300 التي تأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتضم أنوية Cortex-A78 بسرعة تصل إلى 3GHz، وتدعم شبكات 5G.
تنطلق رقاقة Dimensity 1300 الجديدة من MediaTek لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، على أن يكون إصدار وان بلس OnePlus Nord 3 هو أول الإصدارات التي تأتي بهذه الرقاقة في الأسواق.
وتتميز رقاقة Dimensity 1300 بعملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، كما تأتي بثماني من الأنوية والتي تشمل 4 من أنوية Cortex-A78 على أن يأتي إحداها بسرعة فائقة 3GHz، بينما تتميز الأنوية الأخرى بسرعة 2.6GHz.
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