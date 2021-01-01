Galaxy Watch5 Pro تأتي بسعة كبيرة للبطارية



Galaxy Watch5 Pro Galaxy Watch5 Pro

أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لدعم ساعة Galaxy Watch5 Pro الذكية القادمة بسعة كبيرة للبطارية.



تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية Galaxy Watch5 لاحقاً هذا العام، والتي بترقية في سعة البطارية مقارنة بسلسلة Galaxy Watch4 الحالية.



وتشير التسريبات الجديدة إلى أن ساعة Watch5 Pro الذكية بشكل خاص تأتي بسعة أكبر للبطارية مقارنة بساعات Watch5 وWatch5 Classic.

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كما تشير التوقعات إلى أن بطارية Galaxy Watch5 Pro تتميز بسعة 572 mAh، وهي قدرة كبيرة للبطارية مقارنة بسعة 361 mAh وهي أعلى سعة للبطارية قدمت في سلسلة Galaxy Watch4، لذا يأتي إصدار Pro بترقية بنسبة 60% في سعة البطارية.ومن المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن يستمر عمر البطارية في إصدار Pro حتى 48 ساعة مع إستخدام بعض من مميزات الساعة الذكية وتعطيل البعض الأخر.أيضاً مع السعة الأكبر للبطارية المتوقعة في إصدار Galaxy Watch5 Pro تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمستوى تسعير مرتفع في الأسواق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية.