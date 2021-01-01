بسعر اقتصادي فيفو تكشف عن هاتف Vivo Y21G

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21G، والذي ينطلق بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف فيفو Vivo Y21G، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G70، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.
سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y21G
ويتمتع الهاتف بتقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بحد أقصى 1 جيجابايت، ويحتوي على وحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع وحدتين Cartex-A75، تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز وستة أنوية Cortex-A55.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!