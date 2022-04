جوجل تطرح الميزة الأكثر طلبا إجراء البحث بالصور..

جوجل جوجل

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن إطلاق ميزة "بحث" جديدة، من شأنها تسهيل عملية البحث على منصتها باستخدام النصوص والصور معا للحصول على نتائج أكثر دقة.



وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني المتخصص، تتيح ميزة جوجل الجديدة والتي تطلق عليها اسم "البحث المتعدد Google Lens Multisearch" للمستخدمين البحث باستخدام النصوص والصور في نفس الوقت، باستخدام ميزة عدسة جوجل Google Lens، وهي الميزة الأكثر طلبا من المستخدمين حول العالم.



وباستخدام ميزة "البحث المتعدد" المعتمدة على تقنية التعرف على الصور الخاصة بالشركة، يمكن للمستخدمين الحصول على إجابات أكثر دقة عن أي شيء يبحثون عنه، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم طرح سؤال حول منتج ما يبحث عنه أو تحسين نتائج البحث حسب اللون أو العلامة التجارية أو السمات المرئية.

قد يعجبك أيضا...

كيفية استخدام البحث المتعدد Multisearch على عدسة جوجلوللاستمتاع بميزة البحث المتعدد أو Multisearch، بالميزة الجديدة، أوضحت جوجل في بيان لها، أنه يجب على مستخدمي أجهزة أندرويد وiOS، تحديث تطبيق جوجل لأحدث إصدار، ثم النقر على أيقونة عدسة جوجل Lens camera، والبحث باستخدام إحدى لقطات الشاشة التي قام المستخدم بالتقاطها سابقا لمنتج ما يريد شرائه أو يرغب في البحث عنه، أو يمكنك التقاط صورة والبحث بواسطتها.وبعد ذلك، يمكن للمستخدم التمرير سريعا والنقر فوق الزر "+ إضافة إلى البحث أو + Add to your search" لإضافة نص، للحصول على نتائج أكثر دقة من خلال إضافة نص للبحث.وكانت جوجل أعلنت عن ميزة البحث المتعدد أو Multisearch، لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، عبر حدث Search On، وأوضحت أنها ستطلق الميزة خلال الأشهر المقبلة بعد اختبارها، وبالفعل، أصبحت MultiSearch للبحث المتعدد في بحث جوجل، متاحة كميزة تجريبية باللغة الإنجليزية لمستخدمي تطبيق جوجل على أجهزة أندرويد و آيفون في الولايات المتحدة فقط، على أن تتوفر الميزة لاحقا للمستخدمين في المزيد من الدول.جوجل تقدم ميزة للبحث عن الأغاني التي لا تتذكرهاجدير بالذكر أن شركة جوجل أضافت ميزة جديدة إلى محرك البحث الخاص بها خلال عام 2020، تسمى “الدندنة للبحث Hum to Search”، والتي تتيح للمستخدمين العثور على الأغنية التي لا يتذكرون سوى جزء من لحنها.وستعرض ميزة جوجل “الدندنة للبحث Hum to Search”، نتائج البحث باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحديد الأغاني المتطابقة وفقا للدندنة التي قمت بإدخالها عبر خاصية الميكروفون بهاتفك، اللحن، وستظهر لك مجموعة متوافقة من النتائج مع دندنتك ويمكنك النقر على كل خيار للاستماع في محرك بحث جوجل.ولاستخدام ميزة “الدندنة للبحث Hum to Search”، افتح تطبيق جوجل على هاتفك، ثم انقر على أيقونة الميكروفون في شريط البحث، عندما تظهر شاشة الاستماع سترى زر “البحث عن أغنية Search A Song” اضغط عليه، ابدأ بدندنة اللحن العالق في رأسك للتعرف على الأغنية التي تبحث عنها، ستظهر نتائج مماثلة للأغنية التي تبحث عنها.