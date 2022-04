يحاكي تصميم أوبو Find N..أول هاتف قابل للطي من "وان بلس"

أوبو Find N أوبو Find N

تستعد الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا وان بلس OnePlus، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي لمنافسة مع الشركات الرائدة في هذا المجال مثل سامسونج وهواوي وآخرها كانت شركة أوبو.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت أحدث الشائعات إلى أن شركة وان بلس، تعمل على تطوير أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، والذي من المتوقع أن يقدم تجربة مميزة في هذه الفئة من الهواتف لمنافسة العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال.



وتبعا للمعلومات المتاحة حتي الآن، أن سيقدم هاتف وان بلس القابل للطي، تصميما يحاكي هاتف "أوبو" القابل للطي Oppo Find N من حيث التصميم الأنيق والحجم الهندسي الصغير، والذي نال إعجاب الملايين من المستخدمين في الصين بمجرد الإعلان عنه كمنافس صيني لأجهزة سامسونج ذات الشاشات المطوية.

وتشير التسريبات، إلى أنه من الواضح أن يتم الإعلان عن أول هاتف قابل للطي من وان بلس، في وقت ما خلال هذا العام، ويؤكد مصدر الشائعات على أن هاتف One Plus القادم، سيكون نسخة مطابقة من هاتف أوبو Find N ولكن باسم مختلف.ولسوء الحظ لم يكشف مصدر التسريبات الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف وان بلس One Plus القابل للطي.مواصفات هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find Nويقدم هاتف أوبو القابل للطي Find N، تجربة مميزة في هذه الفئة من الهواتف، تحاكي التجربة التي قدمتها شركة سامسونج في هاتف Galaxy Z Flip، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الهاتف عند إطلاقه في السوق الصيني، إلا أن شركة Oppo لا ترغب في إطلاقه على المستوى الدولى لسبب ما حتى الآن.وقد تم الإعلان عن تحفة أوبو القابلة للطي Oppo Find N، في شهر ديسمبر الماضي، بإمكانيات منافسة وسعر أقل، حيث تم طرح الهاتف للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألفا و800 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت.وزودت أوبو هاتف Find N القابل للطي، بمعالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdregon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.ويمتاز هاتف أوبو Oppo Find N، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع وفقا لمعيار SuparVOOC بقدرة 33 وات، مع دعم للشحن اللاسلكي AirVOOC بقدرة 15 وات.ويضم الهاتف شاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتز، وشاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تبلغ دقتها 1.972 × 988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.وجاء هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، مع كاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي IMX766 من إنتاج سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق العرض بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابكسل ضمن الشاشة الداخلية والخارجية.