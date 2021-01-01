الكشف عن تفاصيل جديدة حول أبعد نجم في الكون

أعلن فريق بحثي تابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن التلسكوب «هابل» حقق رقما قياسيا جديدا بالتقاط صورة للنجم «إيرندل Earendel» أبعد نجم مكتشف في الكون - حتى الآن.
ويقع النجم «إيرندل Earendel» على مسافة حوالي 13 مليار سنة ضوئية، بفارق قدره 4 مليارات من السنوات مقارنة بسابقه الذي تصدر هذه القائمة في عام 2018؛ إذ تعد السنة الضوئية معيارا لقياس المسافات بين الأجرام السماوية، وتشير إلى المسافة التي يمكن أن يقطعها الضوء في سنة، والتي تساوي حوالي 9.5 تريليون كيلومتر.
وبحسب دراسة، نشرها فريق في دورية «نيتشرNature» في 30 مارس الماضين جرى اكتشاف النجم بناء على البيانات التي تم جمعها برنامج «ريليكس RELICS» التابع للتلسكوب هابل بقيادة دان كو الباحث في معهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور، بالولايات المتحدة الأميركية؛ إذ يعمل الباحثون في هذا البرنامج على دراسة ظاهرة تسمى «عدسة الجاذبية» (Gravitational lens).
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