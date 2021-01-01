بسعر 185 دولارا الإعلان رسميا عن الهاتف Vivo Y21G



Vivo Y21G Vivo Y21G

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الآن، شركة فيفو، عن الهاتف Vivo Y21G، مع مواصفات جيدة للغاية، مقارنة بالسعر، الذي لا يتخطى، 185 دولارا، حيث يصل مع معالج، Helio G70، الرائع من ميديا تيك، وكاميرات أمامية، وخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بالإضافة إلى، نظام أندرويد 11، وواجهة Funtouch 11.1، ولكنه سيحصل على، واجهة المستخدم الجديدة، التي تستند على، نظام Android 12، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيكون من أول، الهواتف الاقتصادية، التي تحصل على، التحديث الجديد، وغيرها من، المواصفات الرائعة، التي سأعرضها عليكم، في هذا المقال، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y21G، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات الهاتف فيفو Y21G

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف الجديد، ظهر بشكل رسمي، خلال المؤتمر، الذي تم عقده، يوم 7 أبريل، وتم طرحه للبيع، في نفس اليوم، للأسواق الهندية، وبعض الدول الآسيوية، وسيتم طرحه للبيع، في باقي دول العالم، في وقت لاحق، من شهر أبريل.



الشبكة: ومثل باقي، هواتف Vivo Y21 الأخرى، فهذا الهاتف، يدعم حتى، شبكات اتصال، الجيل الرابع 4G، بما في ذلك، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، و4G، ويجتوي على، 3 منافذ، منفذان لشرائح الاتصال، Nano-SIM، ومنفذ لبطاقة MicroSD.

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أبعاد الهاتف: الهاتف Vivo Y21G، يأتي بارتفاع، يبلغ 164.3 ملم، وبعرض يبلغ 76.1 ملم، وبسمك يبلغ 8 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى، 182 جراما.الشاشة: تم تصميم، هاتف فيفو الجديد، حول شاشة IPS LCD، بحجم 6.51 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، كما أنها، تحتوي على، ثقب بشكل النوتش، في المنتصف، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية.المعالج: يتوفر هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio G70، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G52 2EEMC2، مع العلم بأن، معالج تشغيل، الهاتف Vivo Y21G، مصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويحتوي على، نواتين Cortex A75، تعمل بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، تعمل بسرعة 1.7 جيجا هرتز.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، لهذا الهاتف، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف الرخيص، على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبدعم PDAF، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Vivo Y21G، يحتوي كذلك، على فلاش LED، في الخلف، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.نظام التشغيل: الهاتف Vivo Y21G، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، Funtouch 11.1.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، تأتي بسعة، 64 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية، من خلال بطاقة، microSD، بسعة تصل إلى، 1 تيرا بايت، ويتم تركيبها، في فتحة مخصصة، بجانب شرائح الاتصال.البطارية: تم تقديم هذا الهاتف، مع بطارية، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف Vivo Y21Gالمعالج رائع جدا، مع هاتف بهذا السعر، وتوجد هواتف منافسة، بسعر متقارب، ولكن بمعالجات أقل، حيث إن، معالج Helio G70، يعتبر من أفضل، المعالجات التي تأتي، مع هاتف بسعر أقل، من 200 دولار.الكاميرات الخلفية، والأمامية، التي يصل بها، هاتف Vivo Y21G، لا تزال مقبولة، في هذه الفئة السعرية، وجودة تصوير الفيديوهات، جيدة للغاية، وتناسب المبتدئين، الذين لا يبحثون، عن هاتف للتصوير الاحترافي.سيحصل على، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، FuntouchOS 12، في أقرب وقت ممكن.يدعم تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، MicroSD، في نفس الوقت.سعر الهاتف Vivo Y21G، ممتاز جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، التي تتضمن، نفس المواصفات، أو مواصفات مشابهة.بطارية ضخمة، تعمل لفترة طويلة، من الاستخدام، حيث يمكنك، تشغيل فيديوهات، لمدة تصل إلى، 10 ساعات، من تشغيل الألعاب، بشكل متواصل، أو 14 ساعة، من تشغيل الفيديوهات، بشكل متواصل، وبالإضافة إلى ذلك، يتم شحنها، في 90 دقيقة، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 18 واط.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.0، مع دعمه، لنظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.Vivo Y21G، يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، كما أنه، يدعم مستشعرات التسارع، والتقارب، والدوران، والبوصلة.عيوب الهاتفالشاشة لا تقدم، الأداء المطلوب، تحت ضوء الشمس المباشر، وذلك لأن، جودتها ضعيفة، ومعدل تحديثها، أقل من المتوقع.الذاكرة الداخلية، والذاكرة العشوائية، أقل من المتوقع، ولا يوجد سوى، إصدار وحيد، يضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، ولكن يمكن توسيع، الذاكرة الداخلية، حتى 1 تيرابايت، ومع حصول الهاتف Vivo Y21G، على نظام Android 12، سيتمكن المستخدمين، من توسيع الذاكرة العشوائية، بالاعتماد على، المساحة التخزينية، وذلك بفضل، ميزة Ram Plus.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الشحن اللاسلكي، أو الشحن العكسي، مثل معظم هواتف السلسلة، بما في ذلك، الهاتفين Vivo Y21t، وVivo Y21s.مستشعر البصمة، الموجود على الجانب، لا يقدم، الأداء الأفضل، في هذه الفئة السعرية.لا يدعم، لمبة الإشعارات، أو خاصية Always On Display.سعر الهاتف Vivo Y21Gسعر الهاتف Vivo Y21G، يبلغ حوالي، 185 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 4 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت.