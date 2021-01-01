روس كوسموس الروسية ستقوم بصيانة قاطرة فضائية نووية فى مدار الأرض

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


لا تستبعد مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية احتمال الصيانة التقنية لقاطرة "زيوس" النووية في الفضاء، بما في ذلك مركبة فضائية مجنحة متعددة الاستخدام، وصرح بذلك المدير التنفيذي للبرامج الفضائية المستقبلية الواعدة في "روس كوسموس" ألكسندر بلوشينكو الذي قال:" من أجل ضمان العمر الطويل للقاطرة ومرونتها تُدرس إمكانيات الصيانة التقنية للناقلة النووية التي لا يمكن إعادتها إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقترح تنفيذ تلك المهمة باستخدام المركبة الفضائية المجنحة متعددة الاستخدام. وحسب المدير التنفيذي فإن تلك المركبة يمكن أن تزوّد القاطرة بمكوّنات الوقود وتشخيصها وإصلاحها.

أضاف ألكسندر بلوشينكو أن قاطرة "زيوس" النووية يمكن أن تنقل إلى المشترى قمرا صناعيا يبحث عن ظروف ملائمة لنشوء مؤشرات أحيائية على المشتري وأقماره. وقال إنه تم في الوقت الحاضر تأكيد وجود محيطات في المشتري يغطيها الجليد الذي ينبعث عبره البخار.

يذكر أن شركة "أرسينال" الروسية عقدت مع مؤسسة "روس كوسموس" في ديسمبر عام 2020 اتفاقية وضع مشروع أولي لقاطرة "نكلون" النووية الفضائية التي ستستخدم عند تحقيق رحلات فضائية إلى كواكب أخرى وبلغت قيمة الاتفاقية 4.17 مليار روبل. ويتوقع أن تطلق أول قاطرة فضائية نووية إلى الفضاء بحلول عام 2030

المصدر: السلطة

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