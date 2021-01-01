تعرف على المواصفات الرئيسية للهاتف Moto G Stylus 5G 2022



Moto G Stylus 5G 2022 Moto G Stylus 5G 2022

بعد النجاح الباهر، للهاتف Moto G Stylus 5G، الذي تم إطلاقه، في عام 2021 الماضي، ظهرت العديد من التقارير، التي تؤكد وصول، إصدار أفضل، يدعى Moto G Stylus 5G 2022، خلال العام الجاري، والآن ظهر تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيضم شاشة أفضل، بمعدل تحديث أعلى، ومعالج أقوى، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، و3 كاميرات خلفية، بدلا من 4، ولكن بدقة أعلى، للمستشعر الرئيسي، بالإضافة إلى أن، البطارية ستدعم الشحن السريع، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على المواصفات الرئيسية للهاتف Moto G Stylus 5G 2022.



مواصفات هاتف Motorola Moto G Stylus 5G 2022

سيتم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة، بشكل الثقب، في المنتصف، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.78 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وستدعم خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأمامية، التي سيصل بها، الهاتف Moto G Stylus 5G 2022، ستأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



الهاتف Motorola Moto G Stylus 5G 2022، سيصل بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، (نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز) بدلا من معالج، Snapdragon 480 5G، الذي وصل في، إصدار العام الماضي، كما أن، هذا الهاتف، سيصل كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وسيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من موتورولا.

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بطارية هذا الهاتف القادم، ستأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، (لم يتم الكشف، عن قوة الشحن السريع)، وسيتم شحن البطارية، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، سيتميز بتصميم مقاوم للماء، وسيدعم القلم المغناطيسي Stylus، مثل إصدار العام الماضي، وسيتضمن منفذ MicroSD مخصصا، لزيادة المساحة التخزينية، كما أنه، سيدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، وسيدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعم، خاصية NFC، ومستشعرات التسارع، والدوران، والقرب.وعلى الرغم من، عدم تحديد، موعد الإعلان الرسمي، حتى الآن، إلا أن، التقارير تؤكد وصوله، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتحديد خلال، شهر يونيو 2022، وهذا نفس الموعد الذي، أعلنت فيه موتورولا، عن Moto G Stylus 5G، في العام الماضي، ومع ذلك، دعونا ننتظر لنرى، ما سيحدث خلال الفترة القادمة، وسنوافيكم بالتفاصيل الجديدة، فور وصولها.