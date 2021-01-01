تعرف على المواصفات الرئيسية للهاتف Moto G Stylus 5G 2022

بعد النجاح الباهر، للهاتف Moto G Stylus 5G، الذي تم إطلاقه، في عام 2021 الماضي، ظهرت العديد من التقارير، التي تؤكد وصول، إصدار أفضل، يدعى Moto G Stylus 5G 2022، خلال العام الجاري، والآن ظهر تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيضم شاشة أفضل، بمعدل تحديث أعلى، ومعالج أقوى، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، و3 كاميرات خلفية، بدلا من 4، ولكن بدقة أعلى، للمستشعر الرئيسي، بالإضافة إلى أن، البطارية ستدعم الشحن السريع، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على المواصفات الرئيسية للهاتف Moto G Stylus 5G 2022.
مواصفات هاتف Motorola Moto G Stylus 5G 2022
سيتم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة، بشكل الثقب، في المنتصف، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.78 بوصة، وبدقة 2460×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وستدعم خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأمامية، التي سيصل بها، الهاتف Moto G Stylus 5G 2022، ستأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
الهاتف Motorola Moto G Stylus 5G 2022، سيصل بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، (نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز) بدلا من معالج، Snapdragon 480 5G، الذي وصل في، إصدار العام الماضي، كما أن، هذا الهاتف، سيصل كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وسيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من موتورولا.
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