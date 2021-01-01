استعداد «أودي» للدخول إلى عالم فورمولا1

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تستعد شركة تصنيع السيارات الألمانية (أودي)، التابعة لمجموعة (فولكس فاجن)، للعمل مع فورمولا 1 كشريك ومورد للمحركات لفريق (مكلارين) اعتبارا من عام 2026.



من جانبها، ستعمل (بورشه)، وهي شركة تصنيع ألمانية أخرى تابعة لنفس مجموعة السيارات، مع فريق آخر من الفرق الرائدة في سباقات سيارات الفئة الأولى، (ريد بُل)، حسبما نقلت وسائل إعلام مختلفة.



وتتمتع أودي بحضور بارز في عالم الرياضة، بصفتها مساهما في بايرن ميونخ، حيث تساهم في النادي البافاري بنسبة 25% بالتساوي مع شركة التأمين (أليانز) وعلامة الملابس الرياضية (أديداس)، بينما تعود النسبة المتبقية البالغة 75% للنادي وشركائه.

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والآن يبدو أن (أودي) الآن مستعدة لتحقيق قفزة إلى الفورمولا 1، حسبما أوردت مجلة «Automobilwoche»، ما يعني أيضا وجود (فولكس فاجن) بشكل غير مباشر في سباقات السيارات الأكثر متابعة في العالم.وبحسب القناة الرياضية الألمانية (سبورت 1)، أصبحت المفاوضات محددة بالفعل، فيما أشارت مجلة (مانجر مجازين) إلى أن أودي ستدفع لماكلارين 650 مليون يورو، للحصول بذلك على ثلث الفريق.وبالإضافة إلى أودي، هناك شائعات حول استعداد (بورشه) هي الأخرى لاقتحام عالم الفورمولا 1، حيث تشير تقارير إلى وجود مفاوضات مع فريق (ريد بٌل).