استعداد «أودي» للدخول إلى عالم فورمولا1

تستعد شركة تصنيع السيارات الألمانية (أودي)، التابعة لمجموعة (فولكس فاجن)، للعمل مع فورمولا 1 كشريك ومورد للمحركات لفريق (مكلارين) اعتبارا من عام 2026.
من جانبها، ستعمل (بورشه)، وهي شركة تصنيع ألمانية أخرى تابعة لنفس مجموعة السيارات، مع فريق آخر من الفرق الرائدة في سباقات سيارات الفئة الأولى، (ريد بُل)، حسبما نقلت وسائل إعلام مختلفة.
وتتمتع أودي بحضور بارز في عالم الرياضة، بصفتها مساهما في بايرن ميونخ، حيث تساهم في النادي البافاري بنسبة 25% بالتساوي مع شركة التأمين (أليانز) وعلامة الملابس الرياضية (أديداس)، بينما تعود النسبة المتبقية البالغة 75% للنادي وشركائه.
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