استعداد «أودي» للدخول إلى عالم فورمولا1

آخر الأخبارأخبار السيارات › استعداد «أودي» للدخول إلى عالم فورمولا1

صورة الخبر: فورمولا1
فورمولا1

تستعد شركة تصنيع السيارات الألمانية (أودي)، التابعة لمجموعة (فولكس فاجن)، للعمل مع فورمولا 1 كشريك ومورد للمحركات لفريق (مكلارين) اعتبارا من عام 2026.

من جانبها، ستعمل (بورشه)، وهي شركة تصنيع ألمانية أخرى تابعة لنفس مجموعة السيارات، مع فريق آخر من الفرق الرائدة في سباقات سيارات الفئة الأولى، (ريد بُل)، حسبما نقلت وسائل إعلام مختلفة.

وتتمتع أودي بحضور بارز في عالم الرياضة، بصفتها مساهما في بايرن ميونخ، حيث تساهم في النادي البافاري بنسبة 25% بالتساوي مع شركة التأمين (أليانز) وعلامة الملابس الرياضية (أديداس)، بينما تعود النسبة المتبقية البالغة 75% للنادي وشركائه.

والآن يبدو أن (أودي) الآن مستعدة لتحقيق قفزة إلى الفورمولا 1، حسبما أوردت مجلة «Automobilwoche»، ما يعني أيضا وجود (فولكس فاجن) بشكل غير مباشر في سباقات السيارات الأكثر متابعة في العالم.

وبحسب القناة الرياضية الألمانية (سبورت 1)، أصبحت المفاوضات محددة بالفعل، فيما أشارت مجلة (مانجر مجازين) إلى أن أودي ستدفع لماكلارين 650 مليون يورو، للحصول بذلك على ثلث الفريق.

وبالإضافة إلى أودي، هناك شائعات حول استعداد (بورشه) هي الأخرى لاقتحام عالم الفورمولا 1، حيث تشير تقارير إلى وجود مفاوضات مع فريق (ريد بٌل).

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استعداد «أودي» للدخول إلى عالم فورمولا1

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66247

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager