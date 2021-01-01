شانجان CS55 موديل 2022 ترتفع 30 ألف جنيه



شانجان CS55 شانجان CS55

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، زيادة سعرية جديدة على سيارتها شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث المتاحة داخل الأسواق المحلية.



وجاءت شانجان CS55 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه بدلاً من 335 ألفاً، والفئة الثانية بسعر 390 ألف جنيه مقارنةً بـ 360 ألف جنيه سابقاً، والفئة الثالثة بـ 410 آلاف جنيه، مقابل 380 ألفاً.



مواصفات شانجان CS55 موديل 2022

تأتي السيارة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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وتتوفر شانجان CS55 موديل 2022 بفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني والتحذير من المسافات بالخلف.وتتمتع السيارة بمجموعة من وسائل الأمان والسلامة، منها وسائد هوائية أمامية، وستائر جانبية، وفتح/غلق السيارة بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، وتكييف هواء ثنائي النطاق بالفئات الأعلى، وجنوط رياضية قياس 17 و 18 بوصة، كما يتوفر بها حساسات للأمطار في الفئات الأعلى تجهيزاً.وزودت شانجان CS55 موديل 2022 بمصابيح هالوجين أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، ومصابيح LED بالفئات الأعلى تجهيزًا ونظام مراقبة ضغط الإطارات؛ إضافة إلى مصابيح ضباب خلفية، ومرايا ضم كهربائية مزودة بخاصية التدفئة..