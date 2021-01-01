شانجان CS55 موديل 2022 ترتفع 30 ألف جنيه

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، زيادة سعرية جديدة على سيارتها شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث المتاحة داخل الأسواق المحلية.
وجاءت شانجان CS55 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه بدلاً من 335 ألفاً، والفئة الثانية بسعر 390 ألف جنيه مقارنةً بـ 360 ألف جنيه سابقاً، والفئة الثالثة بـ 410 آلاف جنيه، مقابل 380 ألفاً.
مواصفات شانجان CS55 موديل 2022
تأتي السيارة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
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