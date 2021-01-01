كيف تتصرف إذا ثقب الإطار فجأة أثناء القيادة؟

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الإطار المثقوب مشكلة مزعجة قد تصادفك أثناء قيادة السيارة، وبعيدًا عن مدي درجة احتراف السائق في تغيير إطار السيارة، إلا أنه أمراً شاقاً على الجميع، كما يمكن أن ينثقب الإطار فجأة أثناء القيادة، وحينها يجب أن تظل هادئاً ولا تضغط على الفرامل، وتنتظر السيارة حتى تبطئ تلقائياً، ثم تقف على جانب الطريق وتتبع خطوات تغيير الإطار المثقوب، كالتالي:



ضع السيارة بعيدًا عن الطريق قدر المستطاع، وعلى أرض أكثر ثباتًا، إذ أنه فكلما كانت الأرض مستوية، كلما كان الأمر أسهل وأفضل.

اضبط السيارة على فرامل الطوارئ، أما إذا كانت السيارة ذات ناقل حركة يدوي، اتركها في الرجوع للخلف، أو الترس الأول.

ضع صخرة كبيرة خلف أحد الإطارات غير المثقوبة، حتى لا تتدحرج السيارة إلى الوراء، خاصةً إذا كانت على منحدر.

أزل صواميل الإطار باستخدام الأداة المخصصة، لكن إذا لم تكن الصواميل مكشوفة ومرئية، فتحتاج أولاً إلى إزالة غطاء المحور، باستخدم الطرف المسطح لأداة الإطارات لفك غطاء المحور، لكن احرص على عدم ثنيها.

احذر رفع السيارة بعد فك الصواميل، لأن الإطار سوف يدور، ما يجعل إزالته مستحيلة.

بمجرد فك الصامولة الأولى، اتركها عالقة قليلاً، ثم فك جميع الصواميل الأخرى.

حرك الرافعة أسفل إطار السيارة، وارفع السيارة حتى يصبح الإطار مرتفع عن الأرض بقليل.

أزل الإطار عن طريق السحب مباشرة بعيدًا عن السيارة.

ضع فتحات الإطار احتياطي للسيارة في المسامير، وانتذبه إلى أن صمام الهواء متجهًا للخارج.

اربط الصواميل يدويًا واحدة تلو الأخرى.

اخفض السيارة بالتدريج.

تأكد من ربط صواميل العجلة بنفس النمط الذي قمت بفكها.

أنزل السيارة بالكامل وأزل الرافعة.