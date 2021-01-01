زيادة سعريه جديدة على جيتور X70 موديل 2022 في مصر



جيتور X70 جيتور X70

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان شركة نور الدين الشريف الوكيل المحلي لسيارات شركة جيتور (Jetour) الصينية في مصر عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها جيتور X70 بالسوق المحلي، والمتاحة بفئتين أصبحت أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر 309 ألف و800 جنيه (بدون زيادة).



- فئة ثانية من 344 ألف و800 جنيه إلى 359 ألف و800 جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن علامة جيتور التجارية تعتبر شركة وعلامة تجارية تابعة لشركة شيري الصينية للسيارات متخصصة في سيارات SUV وكروس أوفر، وتم إطلاقها في سوق السيارات الصيني خلال عام 2018، أي قبل ثلاثة أعوام فقط من وقتنا الحالي.ويتم تقديم هذا الموديل من سيارة جيتور X70 في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1500 سي سي وقوته 145 حصان وعزمه 210 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لتجهيزات هاتين الفئتين فتشمل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مكابح يد إلكترونية.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- قفل مركزي للأبواب.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مصابيح أمامية هالوجين.- زجاج داكن.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كمبيوتر رحلات.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي.- مرايات جانبية بخاصية التسخين والطي كهربائيا.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل في 4 اتجاهات.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل وبنظام مؤازرة كهربائية (باور ستيرينج).- منفذ كهرباء 12 فولت.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- نظام مراقبة للمكان حول السيارة بزاوية 360 درجة.- نظام مانع لإدارة المحرك.- نظام لتحذير السائق عند خروج السيارة من حارتها.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- نظام مانع لإدارة وتشغيل المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية.- فتحة سقف بانوراميه.- نظام لدخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.