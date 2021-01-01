تعرف على أسباب عدم فتح باب سيارتك من الداخل أو الخارج

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تعطل فتح باب السيارة سواء من الداخل أو الخارج، أحد أعطال السيارة التي قد تصادفك، والتي تمثل الإزعاج لدي السائق، وعلى الرغم من أن الأمر يعد محير لدي بعض الأشخاص لعدم معرفتهم سبب التعطل، إلا أن ذلك العطل يرجع إلى العديد من الأسباب، تابع القراءة لتتعرف عليها.



1. مشاكل الاتصال



أحد أكثر الأسباب شيوعًا لعدم فتح باب السيارة هي وجود اتصال تالف في الأجزاء الداخلية في باب السيارة، لذلك يتعين عليك فحص جميع التوصيلات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى اسطوانة قفل الباب، ومفتاح القفل الداخلي.

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2. تراكم الصدأ والأوساخيؤدي تراكم الصدأ والأوساخ إلى تعطل أبواب السيارة، حيث يتجمع الصدأ في قفل الباب، ما يؤدي إلى انسداد مزلاج الباب، كما يمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب بعض الأجزاء المكسورة الداخلية.3. تلف الهيكل الأساسييتلف مزلاج الباب، خاصةً بعد وقوع حادثة، وفي هذه الحالة يؤدي ذلك إلى انحشار القفل، كما يمكن أن ينفصل مزلاج الباب عن مجموعة قفل الباب.5. قفل مكسورلن تفتح السيارة سواء من الداخل أو الخارج بسبب كسر أحد الأقفال، لكن يمكنك حل هذه المشكلة بسهولة إذا كان قفل الباب الأساسي يعمل ولا يزال يمكنك الدخول إلى السيارة، وفقًا لـ motorverso.كما يمكن أن يدل القفل المكسور على ضعف أجزاء السيارة، لذلك يجب التحقق من ذلك في ورشة إصلاح السيارات.6. الباب التالفعندما لا تكون المشكلة في نظام القفل، تحقق من أن باب سيارتك غير تالف، لأنه في حالة تلف باب السيارة لن يفتح من الداخل أو الخارج، حيث قد يعمل نظام القفل بالكامل بشكل صحيح، ولا يزال باب السيارة لا يفتح.