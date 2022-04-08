سعر الذهب اليوم السبت 9 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرًا بالثبات على آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس، عند مستوى 1945 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4950 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9900جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19800جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :ارتفع الذهب بقوة كبيرة مساء امس ونجح في الزيادة بأكثر من 0.6% ليتداول عند مستويات 1945 دولارًا.