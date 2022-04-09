أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 9-4-2022

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شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9-4-2022 في البنوك استقرارا جماعيا لكافة العملات لليوم الثاني على التوالي، مقابل ارتفاعات جماعية في سعر الدولار وفي الريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي نهاية تعاملات الخميس من الأسبوع الفائت.



وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:



أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

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- سعر بيع الدولار 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.- سعر بيع اليورو 20.0931 جنيه مقابل 19.8522 جنيه للشراء.- سعر بيع الجنيه الاسترليني 24.0757 جنيه مقابل 23.8478 جنيه للشراء.- سعر بيع الدينار الكويتي 60.2987 جنيه مقابل 57.6887 جنيه للشراء.- سعر بيع الريال السعودي 4.8979 جنيه مقابل 4.8673 جنيه للشراء.- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.001 جنيه مقابل 4.971 جنيه للشراء.أفضل البنوك لشراء العملاتبيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.30 جنيه، فيما وصل سعره في البنك الأهلي اليوناني 18.34 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.و بيع اليورو في بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 19.9965 جنيه، وحصل البنك الأهلي اليوناني على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.0511 جنيه.وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك hsbc بـ4.88 جنيه، كما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.897 جنيه.سعر الجنيه الإسترليني اليوموعُرض الجنيه الإسترليني في بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك لبيعه، بسعر 23.9709 جنيه، ويعد البنك المركزي المصري هو الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0746 جنيه.وجاء بنك بلوم في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.0361 جنيه، وصُنِّف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.2987 جنيه، كما احتل بنك hsbc، قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.98 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.001 جنيه.