أسعار الدواجن فى ثاني أسبوع برمضانفى مصر ..

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أسعار الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 38 جنيها مقابل 36 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في الاسبوع الأول لشهر رمضان، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.



أسعار الفراخ في مصر:


سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو.

سعر الساسو 37 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض 7.75-8 جنيه.

كتكوت ساسو 3.5 - 3.75 جنيه.

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو.



فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

المصدر: اليوم السابع

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