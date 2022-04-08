نقيب الزراعيين يحدد موعد انخفاض أسعار الخضروات



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن أسعار الخضروات وبخاصة الطماطم والخيار، في المرحلة الحالية، تمر بفترة ما بين العروة الأولى والثانية والتى يكون الإنتاج فيها ضعيفا والطلب كبيرا فترتفع الأسعار، موضحا: أن الحديث عن 20 جنيها للطماطم رقم مبالغ فيه.



وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية تؤثر على نسبة إنتاج الثمار، وبالتالي ارتفعت أسعار الخضروات بالفعل خلال الأيام الأخيرة، لكن في أول مايو المقبل مع دخول عيد الفطر المبارك ستعود أسعار الخضروات إلى أسعارها الطبيعية بعد دخول المحصول الجديد إلى السوق.



وعن المنتجات المستوردة، قال نقيب الزراعيين، إن سعرها ارتفع نتيجة الأزمة العالمية، والتضخم، بنسبة 40% في العالم أجمع وليس في مصر فقط، والإتاحة للسلع في أوروبا أصبحت غير موجودة أما في مصر فالسلع متوفرة بشكل جيد، بفضل الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية.

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وأوضح، أن سبب عدم انخفاض أسعار السلع في الأسبوع الأول من رمضان مثلما كان متوقع، يرجع إلى تخزين الأسر لكميات كبيرة من السلع في رمضان، لكن حتى الآن ليست هناك أي أزمات في توافر السلع، لأن جميعها متوفر، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي لديها سلة السلع الغذائية والدولة تحملت مليارات نتيجة ذلك.وعن زيادة أسعار الذرة قال نقيب الزراعيين: إن مصر تستورد نحو 8 ملايين طن من الذرة الصفراء من أجل الإنتاج الحيواني وعندما تزيد الأسعار العالمية يؤثر ذلك أيضا على السلعة في مصر، مشيرا إلى أن مسألة انخفاض أسعار الذرة أمر غير وارد لأن الأمر يرتبط بالسعر العالمي لبورصة الحبوب.