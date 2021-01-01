أجهزة كهربائية تزيد من فاتورة الكهرباء بمنزلك..خليكى ناصحة ووفرى ..

تحرص ربات البيوت على توفير طاقة الكهرباء في المنزل من خلال إطفاء بعض الأجهزة الكهربائية لبعض الوقت واستهلاكها لوقت قصير، ولهذا نستعرض في التقرير، أجهزة كهربائية تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
أجهزة كهربائية تزيد من فاتورة الكهرباء
ثلاجة وفريزر
تعتبر الثلاجة و الفريزر أحد أكبر الأسباب التي تدفع إلى استهلاك الكثير من الطاقة، كما لا يمكن إيقاف تشغيل الثلاجة لتوفير المال ، لذلك ينصح بعدم شراء أطعمة كثيرة وتخزينها في الثلاجة حتى لا تستهلك الكثير من الطاقة، كما توجد طريقة أخرى للمساعدة في الحفاظ على عمل الثلاجة بكفاءة وهي التأكد من تذويبها بانتظام، حتى ربع بوصة فقط يمكن أن يقلل من كفاءة المجمد بنسبة 10?. لذلك يجب التأكد من إزالة كل الجليد المتراكم.
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