بشرى للمصابين بالشلل. شريحة إليكترونية فى العمود الفقرى

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أظهرت دراسة جديدة أن وضع شريحة إلكترونية فى العمود الفقرى مكّنت امرأة مشلولة من المشى لأول مرة منذ 18 شهرا. حيث تعانى المرأة البالغة من العمر 48 عاما، من ضمور متعدد الأجهزة وهى حالة نادرة فى الجهاز العصبى تسبب تلفا تدريجيا للخلايا العصبية فى الدماغ.



وقام العلماء فى سويسرا بتزويد المرأة «بمحفز إلكترونى ، تم زرعه مباشرة فى النخاع الشوكى، وذلك لإعادة تنشيط خلايا عصبية معينة تنظم ضغط الدم.