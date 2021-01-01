الرياضة تساعد مرضى السرطان على استعادة صحتهم بشكل أسرع

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ثبت أن الآثار الجانبية الناتجة عن السرطان وحتى علاج السرطان تتحسن بين المرضى إذا اتبعوا نظامًا رياضيًا محددًا.



تمرن، حتى لو كانت لمدة 10 دقائق ، كما يقولون أهمية الحفاظ على روتين اللياقة أمر حتمي لصحة الجميع، لكن هل تعلم أن التمارين منخفضة الشدة يمكن أن تساعد مرضى السرطان على التعافي من العلاج الكيميائي عاجلاً وبكفاءة؟ نعم إنه صحيح.



وجدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Guy's and St Thomas 'NHS Foundation أن التمارين المعتدلة والمنخفضة التأثير يمكن أن تحسن نجاح العلاج الكيميائي لمرضى سرطان المريء.

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- الربط بين التمرين والشفاء من السرطان:كان هناك 40 مريضا يشاركون في البحث، أظهروا أنه يمكن تضمين التمارين بأمان كجزء من علاج السرطان والشفاء منه، في هذه التجربة ، خضع المرضى لتمارين ما قبل إعادة التأهيل.وخضع مرضى السرطان لجلسة تمارين موجهة، خلال ذلك ، تم تدريبهم بانتظام قبل العلاج وأثناءه وبعده.كما نُشر في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن التمارين المعتدلة كانت جيدة أيضًا لتقليل بعض الآثار السلبية للعلاج الكيميائي على مرضى السرطان، هذا يعني توسيع فرصة الشفاء بعد العلاج الكيميائي.تمامًا مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى ، يعد العلاج الكيميائي العلاج القياسي لسرطان المريء قد يؤثر هذا أحيانًا على المريء أو يُعرف باسم أنبوب الطعام التعب والمرض وخطر الإصابة هي بعض الآثار الجانبية الشائعة التي يتعامل معها المرضى بعد علاجهم.- نتائج الدراسة:ثم تمت مقارنة المرضى مع مرضى العلاج الكيميائي الآخرين في نفس الفئة العمرية ولكن خارج برنامج التدريب، درس الباحثون تقارير الأورام والأشعة المقطعية وعلامات المناعة لجميع المرضى.تشير النتائج الواعدة إلى أن مرضى السرطان الذين مارسوا تمارين معتدلة يستجيبون للعلاج الكيميائي بشكل أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، والنتيجة الرائعة الأخرى هي أن أورامهم تعرضت للتقلص مما يعني أنها أصبحت أقل تقدمًا.أظهر تحليل جميع البيانات السريرية أن المزيد من المرضى في مجموعة ما قبل التأهيل تعرضوا لسرطان أقل، كان المرضى الذين مارسوا الرياضة أيضًا:1- زيادة كتلة العضلات والهيكل العظمي وانخفاض الدهون الحشوية.2- لم يخضعوا لأي خسارة في الوزن ولكن كان لديهم استجابة مناعية أقوى3- تسقط المواد الكيميائية الالتهابية في دمائهم.ترأس الدراسة الدكتور أندرو ديفيز، استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي في مؤسسة NHS وجاي وسانت توماس.يقول ، "في حين أن القيود المفروضة على أعداد المرضى والتفويضات غير العشوائية للتصميم تحذر، فإن التأثير على المرضى يحتمل أن يكون كبيرًا."لذلك ، لا تدع هذا المرض القاتل يأتي بين أملك في حياة صحية، التزم بروتين اللياقة أثناء خضوعك للعلاج وحارب السرطان مثل البطل!أشارت دراسة سابقة أيضًا إلى أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسبعة أنواع من السرطان.