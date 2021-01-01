علامات تكشف لك ارتباط تورم الكاحل بأمراض أخرى..اختلال وظائف الكلى من بينها..

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تورم القدمين المعروف باسم الوذمة مشكلة شائعة يواجهها الناس، و قد يعاني الكثير منا من بعض التورم في القدمين عادة بعد فترة من الجهد الطويل أو بعد رحلة شاقة ويزداد ظهورها في المساء، ويعتقد البعض أنه مجرد احتباس للماء داخل الجسم لكن عندما لم يهدأ التورم بعد عدة أيام هنا يبدأ الخطر.



وأوضح الأطباء لموقع times of India، أن وذمة القدم قد تكون شيئ بسيط أو إشارة لوجود خلل وظيفي خطير في الأعضاء يتطلب عناية طبية، وعادة ما تختفي الوذمة الخفيفة من تلقاء نفسها، خاصة إذا قام المريض بتسريع العلاج عن طريق استخدام الأدوية التي تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة على شكل مدرات البول.



وقد يكون التورم غير الضار في القدمين بسبب بعض الأدوية، وخاصة الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم و وموسعات الأوعية الدموية، لكن في بعض الأحيان لا يكون هذا التورم حميدًا وقد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية أساسية أكبر.

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فيمكن أن يكون تورم الكاحل علامة على أمراض الكلى، وعادة ما يشير إلى تسرب البروتين في البول ومن المحتمل أن يكون هذا هو أول علامة على الإصابة بمرض كلوي، ومع ذلك، يمكن للمرضى الذين يعانون من قصور القلب أو CLD أو حالة قصور الغدة الدرقية أن يكون لديهم مثل هذا التورم.وتشمل العلامات التحذيرية من أن تورم القدمين أمرًا ينذر بالسوء الشعور بضيق التنفس المصاحب للوذمة، وانخفاض كمية البول التي تفرزها وانتفاخ البطن و إصفرار العين والبول، وتشير الوذمة المصحوبة بألم واحمرار في الساق مؤلمة للمس يمكن أن تشير إلى وجود التهاب في الساقين يسمى التهاب النسيج الخلوي.هل التورم مرتبط باحتباس الماء؟عادة ما يكون احتباس الماء نتيجة تناول الماء الزائد عن مخرجات البول، ويكون هذا هو السيناريو في المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي المزمن الذين قللوا من إنتاج البول ولكنهم يستهلكون عن طريق الخطأ كميات كبيرة من الماء لاعتقادهم أنهم يساعدون الكلى.و يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الملح في النظام الغذائي أيضًا إلى احتباس الماء لأن الكلى تتطلب كمية قليلة من الملح لإفراز الماء في البول.الارتباط بين التورم واختلال وظائف القلب أو الكلى أو الكبدوقد يشير تورم كلا الساقين إلى خلل خطير في وظائف القلب أو الكلى أو الكبد، وقد يصاب الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ألم في الصدر أو عانوا من نوبات قلبية بالوذمة في وقت لاحق بسبب فشل القلب.وتكون هذه الوذمة مصحوبة بتعب شديد وضيق في التنفس عند بذل مجهود وتورم في البطن، و تحدث بسبب فشل ضخ القلب للدم مما يؤدي إلى ضغط رجعي كبير وحمل زائد في الدورة الدموية الوريدية.