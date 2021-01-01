للشيف محمد حامد .. عمل دبابيس الدجاج المحشية

تعتبر طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية من الأكلات الشهية والمختلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس المذاق الذي نحصل عليه من المطاعم، وهي وصفة سوف تنال إعجاب الأطفال قبل الكبار، و يمكن تقديمها مع المعكرونة الإسباجيتي، او البطاطس المحمرة.
وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية من الوصفات الشهية والمختلفة، والتي لا تستغرق سوى 40 دقيقة لتحضيرها في المنزل، وهي تكفي لحوالي 4 أفراد، ويمكن تحضيرها بأقل المكونات واسهل الخطوات .
مقادير طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية :
كيلو ونصف دبابيس دجاج
كوب ماء بصل
كوب ماء طماطم
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود
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