

رقاق باللحمة المفرومة رقاق باللحمة المفرومة



تعتبر طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة من الاكلات المصرية الشهيرة، والتي تتميز بنكهة مميزة وشهية للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل كما نتناولها قي اشهر المطاعم، وهي وصفة سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار .



وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ المصري، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لا تسغرق سوى 45 دقيقة، وتكفي لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية .



مقادير طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة :

كيلو رقاق ناشف

2 كوب سمنة ذائبة

لتر شوربة لحمة

قد يعجبك أيضا...

(الحشوة)نصف كيلو لحمة مفرومةبصلة مفرومة1 طماطم مفرومةنصف كوب بقدونس مفرومملعقة كبيرة صلصةزيتبهارات لحمةرشة جوزة الطيببابريكاملحفلفل أسود(للوجه)نصف كوب سمنة ذائبةنصف كوب حليبربع كوب كريمة طهيملحفلفل أسودطريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة :- في حلة على النار نضع لتر من الشوربة، ثم نضع الحليب ونقلب حتى يسخنوا، ثم نسقي الرقاق بخليط الشوربة والحليب.- ثم في صينية مدهونة بالسمنة نضع نصف كمية طبقات الرقاق، وندهن بين كل طبقة والأخرى بالسمنة.- ثم نضع الحشوة ثم نضع باقي كمية طبقات الرقاق، وندهن بين كل طبقة والأخرى بالسمنة .- ثم نضع على الوجه كريمة الطهي "مخلوطة مع السمنة"، ثم نقطعها، وندخله فرن ساخن حتى يأخذ لون ذهبي ويقدم رقاق باللحمة المفرومة .(لعمل الحشوة)- في ووك على النار نضع القليل من الزيت والسمنة، ثم نضع البصلة و نشوحها قليلاً .- ثم نضع اللحمة المفرومة، ونقلب ثم نضع الطماطم والصلصة والبقدونس وكل التوابل، ونقلب حتى تمام النضج .