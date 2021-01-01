نصائح للحفاظ على صحة العين في فصل الصيف



للحفاظ على صحة العين للحفاظ على صحة العين



يعانى الكثير من الأشخاص حول العالم بمشاكل في العين، خاصة مع دخول فصل الربيع والصيف، بسبب الرياح المُحمّلة بالأتربة، وما تسببه من التهاب شديد، كما يزيد من خطر شيخوخة عدسة العين، ويُقدم لكم القاهره 24 بعض النصائح للحفاظ على صحة العين.



عناية خاصة

تحتاج العين إلى اهتمام كبير، خصوصا فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لاحتمال إصابة العين بحروق الشمس أو التهاب القرنية الضوئي، وقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي.



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نظارات شمسية

يجب ارتداء النظارات الشمسية، للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، خاصة أنها قد تصيب العين بالجفاف، والحروق الشديدة المصاحب بالحكة.

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أطعمة تحتوي على مضادات الأكسدةتساعد الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة، في الحفاظ على صحة العين، لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات أيضًا مثل فيتامين ج، وتشمل الخضراوات الورقية، والفواكه مثل البرتقال.تزامنًا مع رياح الخماسين.. استشاري عيون يضع روشتة وقائية لمرضى الحساسيةشرب المياه بانتظاميحافظ شرب المياه بانتظام على جميع وظائف الجسم، كما يعمل على حماية العين من الجفاف.العدسات اللاصقةتجنب استخدام العدسات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح المحملة بالأتربة، لأنها تهدد من صحة العين، وتزيد من خطر الإصابة بالالتهابات الشديدة والحكة.قطرات العينيجب استخدام قطرات العين أو بدائل الدموع، لأنها تجعلها رطبة وتحميها من الجفاف، نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس.نظام غذائى صحىتناول نظام غذائي صحي ومتوازن؛ يعمل على الحفاظ على صحة الإنسان في العموم، والعين أيضًا، ويجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة العين، مثل الأسماك والسبانخ والجزر.الحكة بالعينالابتعاد التام عن الحكة بالعين، لعدم الإصابة بنزيف الشعيرات الدموية، حيث تظهر على شكل نقاط حمراء، ولا بد من غسل اليدين بالمياه جيدا قبل لمس العين.قسط كاف من الراحةتحتاج العين دائما إلى فترة من الراحة والاسترخاء، لأن الإجهاد المستمر؛ يجعلها أكثر عُرضة للالتهابات والإجهاد.